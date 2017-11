Ciudadanos alerta de la posibilidad de que la comisión sobre el modelo territorial impida una reforma constitucional

"Tenemos poca fe en la comisión, creemos que durará poco, no creemos que sea un instrumento útil y, es más, podría ser lo contrario, podría ser lo que acabara impidiendo una verdadera reforma constitucional", ha comentado Girauta en el Congreso.

El partido naranja teme que esta comisión acabe produciendo justo lo contrario de lo que busca porque, desde su punto de vista, va a centrar su trabajo "básicamente" en "dirimir si se dan más privilegios o menos control a Cataluña", cuando, a su juicio, en la reforma de la Carta Magna se "tiene que tratar de temas tan importantes como la posible reforma o supresión del Senado o de los aforamientos".

En este contexto, ha explicado que su formación va a participar en la comisión por "respeto institucional" pero con "todas las dudas del mundo" y advirtiendo de que hay que andarse con "cuidado". "No vayamos a estar confundiéndonos, no vayamos a impedir la verdadera reforma, y no creamos que por dar mas privilegios o menos control a Cataluña vamos a arreglar un problema como este", ha insistido.