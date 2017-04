Ada Colau sobre Aguirre, Rajoy, Mas y González: "Dirán que no saben nada"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido hoy "que la corrupción no salga impune ni salga a cuenta" y ha augurado que Esperanza Aguirre, que declara hoy ante el juez, Mariano Rajoy, que lo hará como testigo, Artur Mas, "salpicado por la trama del 3%", e Ignacio González, "detenido", "dirán no saber nada".

En un escrito en su perfil de Facebook, Colau ha escrito que "Esperanza Aguirre está declarando en un juzgado. Mariano Rajoy tendrá que hacerlo en breve. Artur Mas cada vez más salpicado por la trama del 3%. Ignacio González detenido. Marhuenda imputado".

"La corrupción subiendo en el ránking de problemas que más preocupan a la gente... Y aún así ya nada nos sorprende, ya sabemos lo que viene ahora: Esperanza Aguirre dirá que no sabía nada. Mariano Rajoy dirá que no sabía nada. Aunque dirigió campañas para Aznar, aunque comió y cenó con su amigo Bárcenas incontables veces ('Luis sé fuerte'), él no sabía nada", critica Colau.

"Artur Mas dirá que no sabía nada. Que la conversación publicada con el confeso Prenafeta entra dentro de la 'normalidad'. Pero escuchadla, porque no es tan grave lo que dicen como lo que se da por entendido ('un señor que quiere facilitar... cosas... ¿me explico?')", reproduce la alcaldesa.

Según Colau, "en esos silencios y eufemismos, que son ya un código normalizado, está la esencia de un sistema que se pudre".

La primera edil barcelonesa subraya que "todavía estamos pagando obras con las que financiaron sus cargos y sobresueldos, sus cómplices voceros y sus campañas faraónicas".