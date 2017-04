Colau: "Espero que el gobierno catalán nos explique cómo va a ser referéndum"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reafirmado hoy que su nuevo partido político está "totalmente a favor de que se haga un referéndum efectivo en Cataluña", aunque ha dicho que está esperando que el gobierno catalán les explique "cómo va a ser ese referéndum".

"La Generalitat no nos ha explicado nada al respecto. No nos han planteado ningún detalle de esa propuesta a favor del referéndum", ha declarado la alcaldesa e impulsora de Un País en Común en una entrevista al programa Al Rojo Vivo de la Sexta.

Colau, que ha asegurado que no se plantea "otra cosa que el ayuntamiento ahora mismo", ha explicitado que "la agenda de cambio para la que nos han votado exige más de un mandato".

En cuanto al nuevo partido de izquierdas que ha impulsado, Colau ha dicho que "había un espacio político progresista que no estaba representado en Cataluña" y ha destacado que "Xavi Domènech es una persona honesta y de buen corazón y es una alegría que Xavi esté dispuesto a dar la cara y a ponerse al frente de la construcción de este proyecto".

Sobre la no inclusión en la nueva formación de la dirección de Podemos en Cataluña, Colau ha dicho: "No me imagino que dejemos la relación que tenemos con Pablo (Iglesias) y con Podemos. Venimos trabajando conjuntamente en cambiar las instituciones".

Sobre su futuro, que en las próximas semanas pasa por dar a luz y ser madre de su segundo hijo, ha asegurado que no se plantea "otra cosa que el Ayuntamiento ahora mismo" y que ser alcaldesa de Barcelona para ella es "lo más importante".