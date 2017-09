Compromís advierte de que se vulnera la Constitución con la "represión" de libertad de expresión en Cataluña

En este sentido, Oltra ha afirmado que "la defensa de la Constitución tiene un elemento clave, y es que no se puede defender la Constitución vulnerando la misma Constitución". Al respecto, ha advertido de que "con la excusa de defender la Constitución no se pueden vulnerar derechos fundamentales que forman parte, además, de título más protegido de esta Constitución".

Ha argumentado que hay vulneración "cuando se prohíben actos de libre expresión, cuando se entra en instituciones y se detiene a gente sin que en principio, hasta el 1 de octubre, se haya producido esa ilegalidad de la que se habla desde la Administración General del Estado". Por tanto, ha remarcado que "se está vulnerando la Constitución hoy, no el 1 de octubre, al prohibirse actos o la libre expresión".

En relación a la situación que se está produciendo en Cataluña, considera que contiene una "perspectiva política que el Gobierno de España no ha sabido abordar desde hace años". Al respecto, ha remarcado que los problemas políticos "se abordan desde la política", una posición que defiende y seguirá defendiendo "ante lo que está pasando hoy en Cataluña".

De este modo, ha expresado su preocupación por que el Gobierno de España, "a un problema político le añada un problema constitucional". "Esta excepcionalidad democrática se soluciona con una reivindicación democrática", ha dicho.

"La situación que defendemos es que tiene que haber una salida democrática y dialogada, que las partes se sienten a hablar sin apriorismos. Todo lo que no sea poner en el centro la palabra, el diálogo y las razones, nos lleva a un callejón sin salida, que es donde nos está llevando el Gobierno de Rajoy", ha remarcado la dirigente de Compromís.

A su juicio, "el pecado original" de la escalada de tensión social y política que se está viviendo ahora "es el recurso del PP al estatuto catalán y que ha provocado que haya artículos en el estatuto de Andalucía y que no se permite en el de Cataluña, ese agravio es el que nos está llevando a esta situación".

Por tanto, Oltra ha abogado por "volver al punto de partida" y, en este sentido, ha asegurado que "hay suficiente tiempo para empezar a hablar, para iniciar ese diálogo en los días que quedan hasta la convocatoria del 1 de octubre". "No me resigno a pensar que no nos podamos sentar todos en una mesa a hablar", ha apostillado.

DEBATE EXTRAORDINARIO

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha señalado que "las medidas adoptadas hoy por el Gobierno central son muy graves y suponen la aplicación camuflada del artículo 155 de la Constitución". Antes esta situación, desde Compromís se exige un debate extraordinario en el Congreso sobre las medidas promovidas por el Ejecutivo en Cataluña.

En este sentido, Baldoví considera "intolerable la involución del Estado de Derecho para reprimir derechos fundamentales". A su juicio, de esta manera, "solo se está contribuyendo a aumentar un incendio que ya es desproporcionado. La calidad de la democracia no se mide por la represión, sino por la capacidad de diálogo y de afrontar problemas con democracia".

"El Congreso de los Diputados le ha dicho a Rajoy que por ahí no vaya, lo demostró este martes al rechazar la moción de apoyo a las acciones del Gobierno central en Cataluña". El portavoz de Compromís en la Cámara baja ha lamentado que Rajoy "sea un estorbo en esta situación al preferir el conflicto al diálogo".