Los diputados del Congreso son incapaces de acordar declaraciones institucionales sobre Venezuela, Miguel Ángel Blanco y la inmigración

El Congreso de los diputados ha sido incapaz de llegar a un acuerdo para lanzar tres declaraciones institucionales sobre la situación política en Venezuela, el vigésimo aniversario del asesinato por ETA de Miguel Ángel Blanco y el fallecimiento de 49 inmigrantes en el Mar de Alborán. Es necesario la unanimidad del Parlamento para que se apruebe una declaración institucional.

En cada una de las declaraciones ha habido algún grupo político que ha puesto alguna pega que ha imposibilitado su aprobación. En el caso de Venezuela, tanto a la propuesta del Partido Popular y Ciudadanos como a la que ha realizado el PSOE se ha encontrado con el rechazo de Unidos Podemos.

El grupo parlamentario de la confluencia de izquierdas ha anunciado que han "presentado un texto alternativo que condena todas las violencias e incide todos los actores implicados en el conflicto y apoya explícitamente las iniciativas de diálogo", sin embargo, "el borrador del PP y Ciudadanos no contribuye al diálogo ni a la solución del conflicto en Venezuela".

Otro tanto ha pasado con la declaración sobre el 20 aniversario del asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco por ETA. En este caso, la negativa de los dos diputados de EH Bildu ha sido suficiente para que el posicionamiento del Parlamento no salga adelante, aunque tampoco han firmado la declaración los representantes de ERC ni los de el PNV. El documento ha sido ratificado por el PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos.

Algunos grupos, como Unidos Podemos, mostraron sus reticencias a la primera redacción planteada por los 'populares' y, en concreto, los de Pablo Iglesias introdujeron una serie de cambios al texto, algunos de los cuales el partido del Gobierno ha acabado aceptando.

Declaración institucional sobre Miguel Ángel Blanco firmada por algunos grupos del Congreso.

Finalmente, la declaración propuesta por el PSOE en la que se expresa la consternación por la muerte de 49 inmigrantes en el Mar de Alborán no ha prosperado ante la posición contraria de Unidos Podemos, que exigía que el texto recogiese la necesidad de que poner en marcha "las vías legales y seguras de acceso a nuestro país, ya que no se puede hablar de luchar contra las mafias si no se articula vías legales que permitan la entrada de estas personas".

El diputado socialista Rafael Simancas ha comentado que la exigencia de Unidos Podemos significaba el voto contrario del Partido Popular y de Ciudadanos, a pesar de que estos grupos parlamentarios habían dado el visto bueno al texto que había presentado el PSOE. De esta manera, la declaración se ha quedado en un punto muerto y no se ha aprobado.