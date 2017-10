El Congreso reprueba a los ministros Zoido y Dastis por incumplir el compromiso de reubicación de refugiados

El Congreso reprueba a otros dos ministros –el de Exteriores, Alfonso Dastis, y el de Interior –Juan Ignacio Zoido– que se suman a Rafael Catalá y Cristóbal Montoro. Una mayoría parlamentaria ha votado a favor de iniciativa de Unidos Podemos que pedía reprobar a los dos miembros del Gobierno por su "actuación" en la crisis de los refugiados ante el incumplimiento de los compromisos de reubicación de refugiados.

España es uno de los países europeos que más ha incumplido la cuota de asilo a la que se comprometió. La iniciativa de Unidos Podemos plantea la reprobación de los dos ministros por ese incumplimiento e insta al Gobierno a proceder a su destitución. La proposición no de ley ha salido adelante con 170 votos a favor (Unidos Podemos, PSOE, ERC, PDeCAT); 136 en contra y 35 abstenciones.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos Ione Belarra ha sido la encargada de defender la posición de su grupo en el Pleno del Congreso. Belarra ha preguntado a los diputados si prefieren que España se parezca "al México que acogió a María Zambrano o a la Francia que nos metió en campos de concentración y nos llamó delincuentes indeseables".

"Ustedes están orgullosos de incumplir la legalidad", ha recriminado Belarra a Zoido y Dastis, este último ausente durante la sesión. "Se vanaglorian de ello y se esconden detrás de excusas peregrinas", les ha espetado. La portavoz de Unidos Podemos ha recordado que España "discrimina a personas en función de su nacionalidad, lo que incumple el Convenio de Ginebra" y ha acusado al Gobierno de "esconderse detrás del acuerdo con Turquía que ha convertido el Mediterráneo central en un cementerio".

Belarra ha considerado esta doble reprobación "solo el primer paso de la restauración de la legalidad". El objetivo, ha dicho, es "echar al PP" del Gobierno, para lo que ha pedido ayuda al resto de la Cámara en una clara alusión al PSOE.

El PSOE ha apoyado la iniciativa de Unidos Podemos al considerar que "hay un incumplimiento de los derechos humanos", según ha denunciado Odón Elorza. No obstante, los socialistas no quieren que se use en vano la figura de la reprobación. Elorza ha pedido que se "tomen en serio". "Cuando el Parlamento aprueba una reprobación, al día siguiente no pasa nada", ha dicho el diputado vasco, dado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sido reprobado y sigue en su puesto.

Ciudadanos se ha abstenido en la votación, pero ha hecho un discurso muy duro en contra de Dastis: "No sabemos si ha llegado a tomar posesión como ministro". "La gestión ha sido nefasta", le ha recordado Luis Miguel Salvador, que ha asegurado que la cifra de refugiados reubicados está "muy alejada de lo que nos habíamos comprometido".

También se han posicionado a favor de la reprobación los diputados de ERC y PDeCAT. Ambos partidos han aprovechado el debate para echar en cara al Gobierno la situación en Catalunya. "Este ministro va a pasar a la historia por ejercer la no diplomacia", ha expresado Jordi Xuclà, que ha reprochado al titular de Exteriores que dijera "mentiras en la BBC" al asegurar que "en Catalunya no se enseña castellano".

"Los catalanes no esperamos que nos hagan mucho caso", ha terminado en su intervención la diputada de ERC Ana María Surra, que ha asegurado que el Gobierno es más de "incumplir, golpear y mentir". La diputada catalana, además de echar en cara a los ministros que no hayan cumplido con las cuotas de refugiados comprometidas, ha afeado al Ejecutivo que vaya por la UE "negando las palizas" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El PNV se ha abstenido en la votación al entender que el problema no se soluciona con la reprobación de dos miembros del Gobierno. "No debería focalizarse en estos dos miembros del Gobierno", ha afirmado Mikel Legarda, que ha puesto el foco en la "crisis de valores" de la UE. Así, ha defendido "lo que procede es establecer un diálogo del Gobierno con los agentes públicos y privados" expertos en los refugiados demandantes de asilo.

El PP saca a los refugiados de Venezuela

El PP ha sido el único grupo que no ha cuestionado el incumplimiento de las cifras. La justificación ha sido que a España le quedan por reubicar a 8.000 personas, pero que hay otros países a los que les quedan más. "A Alemania le faltan 20.000 y a Francia, 15.000", ha asegurado el diputado Rubén Moreno, que también se ha escudado en que otros estados, como Reino Unido o Polonia, "no han reubicado a nadie". "No es que seamos los últimos", ha expresado.

El portavoz del PP ha aprovechado su intervención para sacar a relucir Venezuela como armar contra Unidos Podemos. Moreno ha reconocido que no se ha cumplido con los objetivos de los programas aprobados en la UE por la crisis de refugiados que huyen, por ejemplo de Siria, pero ha justificado que sí se han tramitado solicitudes de otros países, como Venezuela. "Para ustedes no existen", ha afeado a Unidos Podemos.

Moreno ha zanjado con un comentario xenófobo dirigido a la diputada de ERC Ana María Surra, de origen uruguayo: "El mejor ejemplo de la política de inmigración de este país es que usted esta tarde pueda estar en esta Cámara defendiendo" su postura.