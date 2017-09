Corbyn presenta al Laborismo como el partido que liderará el país ante el "brexit"

El líder laborista británico, Jeremy Corbyn, clausuró hoy el congreso anual de su partido con un claro mensaje al Reino Unido: su formación está "preparada" para gobernar y unir al país ante desafíos complejos como el "brexit".

Su discurso final en Brighton (sur de Inglaterra), ante un público entregado, puso la guinda a una conferencia en la que ha predominado el optimismo, y a ratos la euforia, tras la inyección de moral de los comicios de junio, cuando Corbyn logró un fuerte avance y la primera ministra, la conservadora Theresa May, encajaba un doloroso varapalo al perder la mayoría absoluta.

El inesperado desenlace, el "mayor incremento de votos" alcanzado por el grupo socialdemócrata desde 1945, "ha puesto en alerta a los tories y ha situado al Laborismo en el umbral del poder", dijo hoy, con rotundidad, el político, de 68 años.

Aupado también por las buenas proyecciones de los últimos sondeos, Corbyn se ha presentado como el "antídoto" capaz de solventar graves problemas de la ciudadanía británica, como la desigualdad social, los cambios tecnológicos, la economía o las espinosas negociaciones con Bruselas, el tema que más fricción ha generado durante el congreso.

Aseguró que la segunda fuerza del país es ahora la "principal corriente política" nacional y advirtió de que luchará por "construir una nueva y progresista relación con Europa" una vez consumado el "brexit", lo que está previsto para marzo de 2019.

Arropado por un público que no paró de vitorearle, Corbyn insistió en que son los laboristas los únicos que pueden "aunar tanto a aquellos que votaron a favor de la salida (de la Unión Europea) como a los que respaldaron la permanencia y unir al país por un futuro más allá del "brexit" frente a la "coalición de caos" liderada por May.

Un Ejecutivo laborista, sentenció, "antepondría los empleos, garantizaría un acceso sin impedimentos al mercado único y establecería una nueva relación de cooperación con la UE".

Muchas de las críticas que vertió contra los tories versaron sobre su "caótica" gestión en el diálogo con Bruselas, que ha hecho que el futuro del país afronte una "verdadera amenaza".

"Con los tories el futuro corre peligro, no importa cuál sea el resultado del proceso del 'brexit", afirmó, al tiempo que aseguró que los laboristas no se limitarán a ser "espectadores pasivos ante el inepto equipo negociador (de May), que está poniendo en peligro los empleos, los derechos y los estándares de vida" de los británicos, más preocupado por su interés personal que por perseguir el mejor acuerdo.

Consideró que "el interés nacional sobre un asunto que es vital nunca ha estado peor atendido" y que, "si no hubiera otro motivo para que se fueran los tories, su torpe gestión del "brexit", para su propio interés, sería razón suficiente".

Uno de los mayores aplausos en la sala se escuchó cuando Corbyn exigió a la "premier" que dé ya "plenas garantías" a los tres millones de comunitarios que residen en el Reino Unido, algo que el Laborismo ha prometido hacer si llega a Downing Street.

En el discurso hubo cabida para recordar la tragedia ocurrida en junio en un rascacielos de 120 viviendas y 24 plantas en Londres -con pisos de protección oficial-, que quedó completamente arrasada en un incendio en el que fallecieron decenas de personas.

Sobre lo que tildó de "desastre humano totalmente evitable", que evidenció claros fallos de seguridad en el inmueble siniestrado, Corbyn esgrimió que el siniestro de la Torre Grenfell representa la "descontrolada desigualdad" y el "desprecio hacia los que no tienen poder y los pobres" de la sociedad.

Corbyn aludió además a la amenaza terrorista por parte del grupo yihadista Estado Islámico (EI) al condenar los cinco atentados perpetrados en este país en 2017.

También hubo un llamamiento para respaldar "el fin de la opresión palestina, los 50 años de ocupación y la expansión ilegal de los asentamientos hasta dar con una solución de dos Estados" y otro mensaje a Aung San Suu Kyi, para zanjar la violencia contra los rohigyás.