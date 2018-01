Defensa destaca el papel de la reserva voluntaria: "Defender las cosas es tan importante como hacerlas"

El secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, ha destacado este lunes que el sistema de reserva voluntario está llamado a desempeñar un "importante papel" en la defensa nacional, asegurando que España vive un momento de "mayor conciencia" sobre este asunto, en referencia a la crisis en Cataluña, y ahora "defender las cosas es tan importante como hacerlas".

"Hoy empezamos a tener más claro que somos una nación con voluntad de estar constituida en un Estado, y con la decisión de defender los logros que ese Estado sirve en favor de la nación", ha señalado el número 'dos' de Dolores de Cospedal en la clausura de una Jornada en el Senado sobre el papel de los reservistas ante los desafíos de la OTAN.

A juicio de Conde los españoles han entendido, tras los acontecimientos en Cataluña, que valores como la libertad, la democracia, la pluralidad o la integridad territorial, además de la eficiencia en la prestación de servicios del estado de bienestar "no están dados" y hay que defenderlos.

"DE NADA SIRVE HACER COSAS, SI CUALQUIERA PUEDE ARRUINARLAS"

Según ha valorado ya no se producen "encendidos debates" cuando Defensa anuncia la adquisición de sistemas armamentísticos o nuevos programas, asegurando que hace "tres o cuatro años" se ponía en tela de juicio este gasto al considera que iba en detrimento de "escuelas, hospitales o carreteras".

Todo esto es porque "empieza a cundir la idea en nuestra sociedad" de que defender las cosas "es tan importante como hacerlas". "De nada sirve hacer cosas, si cualquiera puede arruinarlas y destruirlas", ha reiterado el número 2 del Ministerio Defensa.

Por todo ello, Conde ha realizado un alegato en favor de la reserva voluntaria, una figura de la que el propio secretario de Estado forma parte y que cuenta con 4.065 miembros en España. Ha explicado que todavía no está al nivel de lo que quisiera el Gobierno debido a la falta de experiencia y a los pocos recursos con los que ha contado durante la crisis económica, pero ha otorgado a esta figura un "importante papel" en la defensa nacional.

"Podemos servir más y mejor", ha dicho sobre los reservistas entre los que se incluye. Así ha subrayado que se está buscando un procedimiento para mejorar la participación de la sociedad en las Fuerzas Armadas, señalando que esta figura es la indicada para desarrollar un papel en un tiempo, en el que hay una "mejor conciencia de la defensa nacional".

DESCARTA RESTAURAR EL SERVICIO MILITAR

Igualmente ha mencionado la propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, de restaurar un servicio militar de 30 días, como muestra del debate existente sobre la participación de la ciudadanía en las Fuerzas Armadas, aunque no ha querido valorar esta iniciativa. "En España probablemente sea a través de la reserva", ha señalado escuetamente.

En la misma línea, el senador y vicepresidente de la Asociación Atlántica Española (AAE), Ignacio Cosidó, ha desestimado la idea del servicio militar pero ha llamado a crear una reserva voluntaria "fuerte", "operativa" y que sea "homologable" a la de los socios de España en la OTAN.

No obstante, Cosidó considera que "no es necesario un cambio de modelo" en España, sino que apuesta por desarrollar el sistema "en su potencialidad" y ha insistido en adaptar y mejorar constantemente el modelo. "Será difícil ganar una guerra híbrida si no tenemos unas Fuerzas Armadas híbridas, con complemento de capacidades de comunicación, inteligencia o ciberseguridad para enfrentar el conflicto del futuro", ha destacado.

Al igual que Conde, el senador 'popular' ha otorgado a la reserva voluntaria la tarea de fomentar la cultura de defensa en España, algo que a su juicio, nuestro país es "deficitario". Tras indicar que son un "ejemplo de patriotismo" ha reclamado que esta figura sirva para desarrollar una cultura de "proyecto de España" una capacidad que considera "especialmente relevante" en la actualidad.