Díaz destaca que uno de cada cuatro empleos se crea en Andalucía e IULV-CA le reprocha "rebajar impuestos a ricos"

Díaz se ha pronunciado así después de que Maíllo le haya preguntado por las medidas contra el desempleo que se incluirán en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2018 y le haya recriminado que no las haya concretado tras su cuestión.

En respuesta a esto, la presidenta ha dejado claro que el "compromiso" con el empleo de la Junta "es claro y nítido" y, por tanto, la "apuesta por la estimulación de la economía para crear empleo" se verá recogida en las próximas cuentas regionales con "un incremento de las inversiones" que se han venido ya haciendo en los últimos años.

Además de esto, la presidenta ha destacado que "Andalucía está creciendo económicamente" y cerrará el próximo año "con un crecimiento de en torno al tres por ciento" y esto era, según ha apuntado, "algo impensable a primeros de año". Según Díaz, desde el Gobierno andaluz "se ha hecho un esfuerzo a pleno pulmón" después de que "la financiación por parte del Gobierno central se hayan recortado" en varios puntos relativos al empleo como, por ejemplo, en los programas de orientación laboral y en las políticas activas de empleo.

"A pesar de todo y gracias a la inversión a pulmón del Gobierno andaluz y el cambio de modelo productivo que se está llevando a cabo hoy se crean empleos en nuestra tierra y uno de cada cuatro que se crean en España se crea en Andalucía", ha aseverado, al tiempo que ha insistido en que la región andaluza "crece por encima de la media nacional".

También, la presidenta ha destacado que la región tenga "superávit en las exportaciones con el impacto en la generación de empleo que eso supone" y que ésta se encuentra en pleno desarrollo de "un nuevo modelo productivo" centrado, en parte, en "la generación de empleo tecnológico" en la comunidad. "Nos estamos adaptando al nuevo mercado que va a tener el futuro aeroespacial y aeronáutico", ha remachado.

Por su parte, Maíllo ha lamentado que su pregunta sobre paro no haya hecho a la presidenta que concretase medidas concretas que van a ir en los próximos presupuestos regionales. Así, ha criticado que su "temor" es que no haya concretado dichas medidas porque el Gobierno andaluz "vaya a aplicar las mismas que no cumplió en las cuentas de 2017".

Así, el coordinador de IU ha criticado que se convocasen cursos de formación "después de años" y que después de esto "nunca nada más se supo". También ha asegurado que el programa de I+D+I previsto por la Junta "no ha tenido ni una sola convocatoria a pesar de haberse anunciado en el mes de junio" y que "las ayudas a autónomos no se han ejecutado". "Con este cuadro, qué credibilidad tendrán las medidas para 2018 porque si no las dice es porque van a ser las mismas que no se han ejecutado en 2017", ha insistido.

"GOBIERNO DE PLÁTICA PERO NO DE PRÁCTICA"

Con todo, Maíllo ha asegurado a la presidenta que ella "se cree su propia propaganda" y ha tachado al Gobierno andaluz de "un gobierno de plática pero no de práctica". Por eso ha criticado que la Junta esté por "rebajar impuestos a los ricos", haciendo alusión directa al acuerdo al que ha llegado el Gobierno andaluz con Ciudadanos sobre Sucesiones, y no "por la necesidad de un cambio de modelo productivo".

"Nos escandalizamos", ha dicho, mientras ha señalado a las bancadas de enfrente preguntándose "cuántos de allí reciben herencias superiores al millón de euros". Ante esto, ha afirmado que le gustaría que "se alarmasen igual cuando ven en Andalucía una ausencia de crecimiento industrial" y que "se agitaran al ver quién es el responsable de un agujero fiscal" que, según ha dicho, sufre la región.

Por otro lado, y en respuesta a todo, Díaz ha insistido a Maíllo en que "Andalucía no es una isla y también le influyen las decisiones que se toman en España". Además, cuando el coordinador de IU ha hecho referencia a la situación de Aznalcóllar, la presidenta le ha reprochado que "no ha habido una sola actividad ligada a la minería donde su fuerza haya estado apoyando". Por último, ha lamentado que "en los próximos presupuestos que van a ayudar a que paguen menos las clases medias" se vaya a encontrar a Izquierda a Unida votando en la misma línea de "la derecha más rancia".