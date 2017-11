'Génova' avanza que el PP hará una campaña "muy visible" en Cataluña porque la han "sacado del atolladero"

La dirección nacional del PP ha anticipado este lunes que harán una campaña "muy visible" ante las elecciones del 21 de diciembre, poniendo en valor la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque son los que "han sacado a Cataluña del atolladero". Por lo pronto, este domingo se prevé la presencia de Mariano Rajoy en esta comunidad para arropar la candidatura de Xavier García Albiol.

Así lo ha anunciado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, en una rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, centrada en esos comicios en Cataluña en la que se va a implicar la dirección del PP a nivel nacional y los miembros del Ejecutivo.

A la espera de confirmar dónde se celebrará ese primer acto de precampaña con Rajoy -que visitó Cataluña por última vez el 15 de septiembre y avisó entonces: 'nos van a obligar a lo que no queremos llegar--', Casado ha destacado que Albiol es un candidato que cuenta con experiencia de gestión porque fue alcalde de Badalona y forma parte de un partido que ha estado "a las duras y a las maduras" frente a la "Arcadia feliz" que prometían los independentistas.

Casado ha recalcado que el PP es "el partido que ha sacado a Cataluña de este atolladero" y ha recordado que es Rajoy el que ha tomado finalmente la decisión de aplicar el artículo 155 de la Constitución. "Nuestros candidatos allí tienen esa carta de presentación, ser miembros de un partido que ha tenido que venir a poner orden en la conculcación de derechos y libertades que estaban sufriendo los constitucionalistas en concreto, pero en general toda la sociedad catalana", ha apostillado.

"NORMALIDAD" CON EL 155: "LA VALORACIÓN ES POSITIVA"

El portavoz del PP ha confirmado que en el comité de dirección han hablado sobre cómo se está desarrollando la aplicación del artículo 155 para "recuperar la democracia y la legalidad", unas medidas con las que el Ejecutivo ha actuado con "prudencia, proporcionalidad y responsabilidad". "La valoración es positiva. Los funcionarios han demostrado ser responsables y los mossos han demostrado estar al servicio de la ley, su placa y de sus ciudadanos".

Tras subrayar que ha sido Rajoy el que ha tenido el "coraje" de dar la voz a los ciudadanos en las urnas para que puedan pronunciarse con todas las garantías, ha afirmado que el futuro de Cataluña "no está en Bruselas" sino que ese futuro se tiene que decidir el 21 de diciembre.

"Esperamos que salga de las elecciones un gobierno constitucionalista que sirva para recuperar la economía, la convivencia y siga fortaleciendo un proyecto nacional en España, en el que todos los catalanes son parte imprescindible", ha aseverado.

En este punto, ha descartado la posibilidad de alcanzar algún acuerdo previo con PSC y Ciudadanos antes de las elecciones y ha enmarcado esos acuerdos después de la cita con las urnas para poder "cambiar el rumbo" de Cataluña. A su entender, primero se tienen que medir en las urnas y después "unir y sumar fuerzas" para "desbancar a los que han llevado a la ruina y la fractura social a Cataluña".

El dirigente del PP ha dicho que lo que quieren con esos comicios es que se recupere el "seny, el sentido común" y ha indicado que harán una campaña centrada en hablar de los temas que "importan" a los ciudadanos y subrayando que el Gobierno de Rajoy "ha hecho lo que tenía que hacer, que es recuperar la ley en Cataluña". "Es la época de la esperanza y mirar hacia adelante, proponiendo a Cataluña un proyecto que merezca la pena y no haya más divisiones", ha apuntado.

¿CÓMO AFECTARÁ LA CÁRCEL DE EXCONSEJEROS A LA CAMPAÑA?

Ante la posibilidad de que la entrada del prisión de Oriol Junqueras y varios exconsejeros les puede perjudicar en sus expectativas electorales, Casado ha dicho que "no puede producir nunca un perjuicio que se cumpla la ley". A su juicio,, sería "el mundo al revés" que se tuviera "miedo" por acatar las sentencias judiciales y acatar la legalidad.

En cuanto a qué harán si el bloque independentista vuelve a formar gobierno tras las elecciones, el portavoz del PP ha indicado que la aplicación del 155 es un "punto de inflexión" y "ya nada" volverá a ser igual.

Es más, ha señalado que "no esperan gran cosa de los independentistas", sobre todo cuando "vuelven a sugerir como candidato a una persona que ha arruinado a su tierra". "Sí que pensamos que los electores lo tendrán muy en cuenta porque ya no pueden escuchar las mentiras, la posverdad y las noticias falsas que hemos oído hasta ahora. Ya no colará", ha enfatizado.

En este sentido, ha señalado que van a "trabajar" para que ese bloque independentista "no tenga la mayoría" y ha aprovechado para criticar que Podemos se convierta en "cómplice" de los independentistas hablando de "presos políticos". A su entender, sus electores deberán pedir una explicación al partido de Pablo Iglesias sobre qué va antes de las elecciones de diciembre.

"INDIFERENCIA" ANTE LA CANDIDATURA DE PUIGDEMONT

Al se preguntado cómo ha recibido el PP que Carles Puigdemont sea el candidato del PDeCAT, Casado ha afirmado que con "cierta indiferencia" y ha añadido que está teniendo una "actitud cobarde" de cara a sus compañeros de partido e "irresponsable" ante los ciudadanos de Cataluña.

"Tiene que entender que ya es parte del pasado. Su futuro lo van a determinar los tribunales y tiene que dejar de hipotecar ya el futuro de su tierra", ha manifestado, para concluir que hay "hartazgo" entre los ciudadanos por intentar "reeditar un proyecto suicida que va conducido directamente al fracaso".