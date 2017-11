El Gobierno tiene "contrastado" que muchos mensajes sobre Cataluña en redes sociales proceden de territorio ruso

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, han reconocido la injerencia de internautas con sede en Rusia y otros países no europeos en la crisis de Cataluña.

Cospedal ha querido puntualizar que el Ejecutivo tiene evidencia de que muchos mensajes proceden de "territorio ruso", lo que no quiere decir "necesariamente" que procedan del Gobierno ruso con el objetivo de desestabilizar a Europa.

"Hay que actuar con la máxima prudencia y tener bien claro cuáles son los orígenes --ha insistido--. Sabemos que parte proceden de territorio ruso y que parte proceden de otros territorios también ajenos a la Unión Europea".

En este sentido, Méndez de Vigo ha recordado que se trata de un tema "grave" que ha afectado también a otros asuntos tan importantes como las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos. "La democracia tiene que hacer frente a los retos de las nuevas tecnologías", ha reconocido.

RESPUESTA SIN FRONTERAS

El portavoz del Gobierno ha insistido en que estos ataques pueden afectar a los "fundamentos" de la democracia europea y por tanto la respuesta debe ser también europea. "Europa tiene que tomarse este tema muy en serio", ha reivindicado.

Para Méndez de Vigo no es aceptable que "fuerzas extrañas" que no se sabe de dónde proceden quieran "alterar" el orden constitucional de los países o el comunitario de la UE. Y, dado que la tecnología no tiene fronteras, considera que es un asunto que debe resolverse en el ámbito de la Unión Europea.