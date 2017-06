González y Aznar se suman este miércoles al homenaje del Congreso a los diputados de la Constitución de 1978

Los expresidentes Felipe González y José María Aznar y familiares de los fallecidos Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo se sumarán este miércoles en el Congreso al acto de homenaje a los parlamentarios que promovieron la Constitución de 1978 que presidirán los Reyes con motivo del cuadragésimo aniversario de las primeras elecciones democráticas de 1977.

Según indicaron a Europa Press fuentes de la Cámara, junto a los parlamentarios de las Cortes Constituyentes estarán familiares de figuras de la Transición fallecidas, empezando por Adolfo Suárez Illana, hijo de Adolfo Suárez; y Pilar Ibáñez, viuda de Leopoldo Calvo Sotelo.

Así, se ha confirmado la presencia de José Carrillo, hijo de Santiago Carrillo, secretario general del PCE; Dolores Ruiz, hija de Dolores Ibarruri, 'La Pasionaria'; la hija de Marcelino Camacho, ex secretario general de CCOO; Nicolás Redondo Terreros, hijo de Nicolás Redondo, ex secretario general de UGT; un nieto de Manuel Fraga, entonces líder de Alianza Popular; Enrique Fernández Miranda, hijo de Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes; Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas e hijo de Fernando Álvarez de Miranda, ex presidente del Congreso y ex Defensor del Pueblo. También estarán representados los ponentes de la Constitución de 1978.

Ese día Don Felipe y Doña Letizia llegarán al Palacio de la Carrera de San Jerónimo poco antes de las doce del mediodía, donde serán recibidos en la conocida como Puerta de los Leones por los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García-Escudero, por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por los presidentes del Tribunal Constitucional Juan José González Rivas, y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

Tras saludar a los miembros de las Mesas de las Cámara Baja y Alta y posar para una foto de familia con los diputados y senadores constituyentes, los Reyes entrarán al Palacio para continuar saludando a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de exdiputados y exsenadores.

PLACA EN EL PALACIO

A renglón seguido, los Reyes se fotografiarán junto a la placa se descubrirá ese día en el Vestíbulo de la Reina en memoria de "los que tuvieron el honor de representar a los españoles en las Cortes Generales" y que ha encargado la citada asociación.

Después, a las doce del mediodía, pasarán al Salón de Pasos Perdidos para saludar a los ministros, al Jefe de la Oposición --en este caso Pedro Sánchez, que vuelve a participar en actos institucionales en la Cámara--, a los presidentes de las comunidades autónomas, y los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado.

Allí se efectuará la entrega de unas insignias conmemorativas a los parlamentarios que formaron parte de las Cortes Constituyentes, y sus familiares.

DISCURSOS DEL REY Y DE ANA PASTOR

A continuación, los Reyes presidirán una Sesión Solemne en el hemiciclo donde el Jefe del Estado y la presidenta del Congreso tienen previsto pronunciar sendos discursos tras escuchar el himno nacional, que abrirá este acto central

Entre los invitados a la ceremonia figuran también los ministros del Gobierno y los presidentes autonómicos, así como los representantes de todos los grupos parlamentarios de las dos Cámaras. Sin embargo, tanto ERC como Bildu han declinado la invitación y han anunciado que no estarán presentes.

PLANTE DE BILDU Y ERC

Fuentes de Esquerra (ERC) han recordado a Europa Press que en aquellas elecciones de 1977 no pudo participar su partido porque aún no estaba legalizado --se estrenó en comicios legislativos en 1979,una vez que entró en vigor la Constitución--, y subrayan que, por el contrario, en el hemiciclo se sentaban hace 40 años numerosos representantes surgidos del régimen franquista.

El grupo de Unidos Podemos, muy crítico con la Transición y con la Constitución de 1978, piensa estar presente en los actos, pero también avisa de que estará muy vigilante al desarrollo de la ceremonia y no descartan algún desplante puntual. De hecho, la última vez que el Rey pronunció un discurso en el Pleno del Congreso, los diputados de esta formación se negaron a aplaudir, al igual que los del PNV y del PDeCAT.

De forma paralela, ese mismo día, el Congreso también tiene previsto inaugurar en sus dependencias una exposición con motivo de los 40 años de las primeras elecciones democráticas que hubo en España desde la II República.