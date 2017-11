Un exdelegado del Govern en Girona culpa a Junqueras de que no se implementara la República

En declaraciones a la Cadena Ser Ràdio Girona recogidas por Europa Press, ha precisado así algunos de los departamentos que no estuvieron a la altura: "Uno que es evidente es el de Economía. Esto está claro. Si tu no tienes los recursos previstos para poder aguantar tres, cuatro, cinco, seis meses donde puedas pagar perfectamente a los funcionarios y una estructura mínima... esta es una".

También ha señalado que se falló de cara a las relaciones internacionales, ya que ha considerado que, tras declarase la República en el Parlament, se debería haber conseguido que hubiera "algún país que internacionalmente te reconozca" como Estado independiente, y esto no ha pasado.

"Yo creo que es evidente que no estaban preparados aquellos temas más nucleares, más importantes. No tenían la respuesta detrás necesaria", ha zanjado el delegado cesado, que considera evidente que la República no ha tenido el recorrido que esperaban los independentistas.

Casadesús se ha definido como un defensor de la "línea Santi Vila", en alusión al exconseller de Empresa, que dimitió un día antes de la proclamación de la República por discrepar de que se promoviera la Declaración unilateral de independencia desde el Parlament.

Preguntado por qué se siguió adelante con la declaración pese a que el Govern no estaba preparado, ha explicado que pensaron que "si se frenaba y si se iba a unas elecciones autonómicas, generarían una frustración muy grande en el mundo independentista".

Además, ha admitido que esta frustración se puede producir igualmente ante el escenario actual, que es que la independencia no se ha materializado pese a que se aprobó en la Cámara catalana.