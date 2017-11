Unas 8.000 personas, según Guardia Urbana, se concentran en plaza Sant Jaume y proximidades por la huelga

Los vicepresidentes de ambas entidades, Agustí Alcoberro (ANC) y Marcel Mauri (Òmnium) han llamado a los ciudadanos a seguir movilizándose contra la "represión" del Gobierno central con la aplicación del artículo 155 y el encarcelamiento de Sànchez, Cuixart y miembros del Govern cesado, incluido su vicepresidente, Oriol Junqueras.

Ante la Generalitat y el Ayuntamiento, han recordado que esta es la primera concentración del día y que seguirán por la tarde, y han defendido que la gran movilización debe darse el sábado por la tarde en Barcelona, "por la Diada Nacional para la libertad de los presos", ha dicho Alcoberro, que ha destacado que parte del Govern cesado se encuentra en el exilio, incluido el presidente cesado, Carles Puigdemont.

Ha resaltado que en la concentración han coincidido la Taula per la Democràcia y convocantes de la huelga general, "caminos diferentes que expresan la misma opinión" de rechazo a la situación, por la que la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha convertido a la práctica en presidenta de la Generalitat, según él, algo que los concentrados han rechazado con abucheos y gritos de 'Fuera'.

Alcoberro ha tachado de humillante y vergonzante la situación de los que ha llamado presos políticos y ha asegurado que el pueblo ha iniciado un camino sin retorno para su libertad y la de Cataluña, a lo que Mauri ha añadido que derechos que nunca hubiera pensado que estarían en duda tras 40 años de democracia ahora están "cuestionados".

Mauri ha exigido la libertad inmediata de los presos y detener la aplicación del 155: "Lo decimos hoy, lo diremos mañana, lo diremos el sábado, y lo diremos cada día hasta que el Estado deje de reprimir el pueblo de Cataluña", ha advertido, y ha garantizado que seguirán tozudos y en pie hasta que los presos vuelvan a sus casas y termine lo que ha descrito como una espiral demofóbica.

Una representante de la Taula per la Demòcracia ha leído un manifiesto en el que ha defendido que los conflictos políticos deben resolverse con negociación y diálogo y no judicializando la política: "Las querellas contra el Govern y la Mesa no son el camino para resolver el problema", por lo que exigen retirar los cargos y poner a los presos en libertad.

APOYO A PUIGDEMONT

Los miles de concentrados en la plaza han gritado consignas como 'Llibertat presos polítics', 'No esteu sols', 'For a les forces d'ocupació' y 'El nostre president Puigdemont', y han entonado 'Els Segadors' y 'L'Estaca' mientras hondeaban 'esteladas' y exhibían pancartas para exigir la libertad de Sànchez, Cuixart y los miembros del Govern cesado.

También una columna de unos 50 estudiantes convocados por el Sindicat d'Estudiants (SE) se han dirigido desde plaza Universitat a plaza Sant Jaume para sumarse a la concentración unitaria.

Han participado en la concentración el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; la vicepresidenta del PDeCAT, Neus Munté; el republicano Oriol Amorós; la diputada de la CUP Gabriela Serra, y el de Demòcrates Antoni Castellà.

También han asistido la alcaldesa de Badalona (Barcelona), Dolors Sabater; el presidente del grupo Demòcrata en Barcelona y exalcalde, Xavier Trias; el líder de ERC en el Ayuntamiento, Alfred Bosch, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, entre otros.