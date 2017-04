Hidalgo cree que Pedro Sánchez "no es sólo una buena persona, sino un líder"

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, respaldó hoy con vehemencia al aspirante a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez, a quien ve como "no sólo una buena persona, sino un verdadero líder, con la fuerza y la libertad que debe tener".

En una entrevista con Efe antes de viajar mañana a Madrid, donde se reunirá con Sánchez, la socialista Hidalgo destacó que el político español "cree en el papel de la socialdemocracia, pero no de la que ha abdicado completamente de su poder político ante el poder económico".

A su juicio, el socialismo que defiende el ex secretario general del PSOE "respeta al poder económico, pero puede decirle de vez en cuando que los temas hay que mirarlos desde el punto de vista del interés general, no sólo de la empresa".

"Yo estaba en España cuando (Sánchez) decidió salir del Parlamento para no votar lo que no quería votar y esa misma noche lo vi en una entrevista con mucha fuerza, mucha serenidad y un discurso muy claro, no agresivo. No es una persona sectaria", dijo.

La regidora hispano-francesa reconoció que conoce bien a Sánchez y que incluso ha pasado días de vacaciones en el mismo lugar de Andalucía, en Chiclana (donde viven sus padres), y que por ello sabe "que es una buena persona".

Opinó que "lo que Pedro (sic) ha vivido, lo que ha soportado, no ha sido fácil", pese a lo cual "ha sabido con mucha libertad plantear el tema de la socialdemocracia".

"Creo que los socialdemócratas son pragmáticos, pero tienen este ideal de que la persona humana no es una mercancía, y esto lo lleva muy bien Pedro, con mucha sinceridad", subrayó la alcaldesa en la entrevista.