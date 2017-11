Juana Rivas juega y va al cine con sus hijos en Italia antes volver a España

Juana Rivas ha podido reencontrarse con sus hijos en Italia durante 24 horas, en las que han jugado e ido al cine, antes de entregarlos hoy a su padre, el italiano Francesco Arcuri, quien tiene la custodia provisional.

La abogada de Rivas en Italia, María Eugenia Álvarez, relató a Efe que la despedida ha sido "muy dura" y que los niños "lloraban porque no querían separarse de la madre".

Rivas entregó a sus hijos pasadas las 13 horas locales (12.00 GMT) después de haber estado un día con los menores, a quienes no veía desde el 28 de agosto, cuando acató la orden judicial en España que le obligaba a dárselos a su expareja.

Desde entonces, los niños, de 11 y 3 años, han vivido con el padre en la pequeña isla de Carloforte, al sur de Cerdeña, donde Arcuri tiene su residencia habitual y donde Rivas pasó sus últimos años de relación con él.

En estos dos meses, Rivas solo ha podido comunicarse con los pequeños por teléfono o videoconferencia, pero ahora les ha vuelto a ver gracias a un permiso judicial que le ha autorizado estar con ellos durante su estancia en Italia.

"Ayer Juana y los niños fueron a pasar la tarde a un centro comercial que está a las afueras de la ciudad, después jugaron en un espacio recreativo, fueron al cine y a cenar a un restaurante", contó a EFE su abogado en España, Juan Manuel Pérez García, del despacho sevillano de José Estanislao López.

El letrado confesó que los tres han aprovechado "al máximo" las horas que han podido compartir, han pasado la noche "durmiendo juntos y abrazados" y hoy han jugado al fútbol en un parque cercano a donde se alojaban.

El próximo paso que realizará ahora la defensa de Rivas será solicitar al juez encargado del proceso en Italia un permiso para que los menores puedan ir a España "un periodo largo, de un mes", para pasar las Navidades junto a la familia de la madre.

Rivas ha podido estar con sus hijos durante 24 horas pero el permiso judicial que le autorizaba estar con ellos en Italia era más amplio, contemplaba el periodo desde el lunes, cuando llegó a Cagliari, hasta hoy.

El lunes, sin embargo, Arcuri no llevó a los niños ante Juana Rivas.

Los abogados de Juana Rivas solicitaban que la entrega se realizara en Cagliari el mismo lunes y, tras la ausencia de los padres y los menores, presentaron una denuncia por "posible delito de desobediencia por incumplimiento" de la resolución judicial ante la Policía italiana.

Por su parte, la defensa de Arcuri alegó que la orden judicial no especificaba "lugar de recogida ni entrega de los hijos comunes".

Ambos comparecieron el martes ante el juez que instruye el caso en el Tribunal de Cagliari, en la primera vista del proceso, expusieron sus argumento sobre estas desavenencias y finalmente el juez resolvió que Juana pudiera estar con los menores en Cagliari hasta hoy.

Esta ha sido la primera vez que Juana y Arcuri se han visto desde agosto y el martes compartieron algunos momentos juntos en los pasillos de los juzgados.

"Me he sentido un poco inquieta, pero yo al verlo ya no lo he vuelto a mirar. Yo he ido a lo mío", recordaba Rivas en una entrevista con medios españoles poco después de la audiencia.

Al margen de este proceso por la vía civil en Italia, Rivas es investigada por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada (sur) por la presunta sustracción de sus dos hijos, después de que permaneciera en paradero desconocido durante casi un mes para no entregarlos a Arcuri.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de esa misma ciudad andaluza ha decidido recientemente no reabrir las diligencias previas ni adoptar las medidas cautelares que había solicitado Rivas por unos presuntos malos tratos que se produjeron entre 2013 y 2016 en Italia, al entender que la jurisdicción competente es la italiana.