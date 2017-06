Maíllo acusa a la oposición de imponer ley de la selva para arrinconar al PP

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha acusado al PSOE, Podemos y Ciudadanos de querer imponer la "ley de la selva" en la comisión parlamentaria que investiga la financiación del PP y buscar hacer daño al partido que hace un año ganó las elecciones porque no quieren asumirlo.

Así se ha pronunciado Maíllo ante los periodistas en el Congreso poco antes de que se reuniera la comisión que investiga la supuesta 'caja B' del PP, en la que hoy comparece el extesorero de los 'populares' Luis Bárcenas, quien no va a contestar a las preguntas de los diputados.

El PP "a priori" no tiene intención de formular preguntas a Bárcenas, según ha confirmado Maíllo, aunque ha señalado que estarán "muy atentos" y en función de las circunstancias decidirán si intervienen o no, ya que reconocen y respetan la comisión, aunque creen que tiene "elementos de ilegalidad".

"Lo que se pretende es la ley de la selva, que no haya normas con tal de hacer daño a un partido pensando ya en las elecciones generales", ha dicho Maíllo tras asegurar que las "causas generales no son buenas en democracia" y que el PP cree que esta comisión tiene tintes de ilegalidad y por eso recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC).

El coordinador general del PP ha aprovechado para destacar que "hoy es un día importante porque hace un año el PP ganó las elecciones generales" y gracias a ello existe un Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

"Hay algunos que todavía no se han enterado o no quieren enterarse de esa situación o no quieren asumirla. Por eso, hacen mociones de censura que no sirven para nada, más que para un intento de lucimiento", "hacen reuniones como las de mañana donde buscan crear una alternativa que no existe y buscan entorpecer la estabilidad del Gobierno", ha apuntado.

Y en esa estrategia ha incluido la comisión "inquisitorial contra un partido político", que "ganó las elecciones" y al que tratan de "arrinconar": "No buscan saber la verdad, solo buscan intentar hacer daño no pensando en el hoy, sino pensando en las elecciones generales", ha insistido.

Maíllo ha recordado que el PP, además de recurrir al TC por no haberse admitido imponer límites temporales a la investigación parlamentaria, también actuará en la comisión de investigación en el Senado para que "se investigue a todos" y no sólo al Partido Popular.

"Se han tapado a sí mismos y tendrán que acudir y explicar en el Senado con misma normalidad aquí", ha dicho.