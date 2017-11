Manuel Valls pide que Bélgica entregue a Puigdemont a España para garantizar el espacio judicial europeo

El ex primer ministro francés Manuel Valls ha afirmado este martes que "no se puede hablar de un espacio judicial europeo" sin que se produzca la entrega del que fuera el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont a la justicia española por parte de Bélgica.

Valls ha explicado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press que debe haber "cooperación entre las democracias de un Estado de derecho", en referencia a la cooperación que espera que haya entre la justicia española y belga en el marco de la Unión Europea. "Europa es un Estado de derecho y España es un Estado de derecho, es decir, la justicia belga debe saberlo", ha argumentado.

Ha admitido que "todas las hipótesis son posibles", incluso la de que la justicia belga pueda negar a la juez de la Audiencia Nacional (AN) Carmen Lamela la entrega de Puigdemont y los cuatro exconsejeros que están en Bruselas acusados de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia. Sin embargo ha reconocido que "no lo entendería" y ha subrayado que él no cree que rechazar una entrega esté amparado por la justicia belga.

LOS LÍDERES EUROPEOS TENÍAN QUE HABER HABLADO "ANTES"

Ha afirmado que desde Europa se debe "apoyar al Gobierno español y todas las fuerzas políticas e intelectuales que hoy apoyan la unidad de España" y ha afeado a los líderes europeos no haber reaccionado antes frente a la cuestión catalana: "Los dirigentes europeos, todos, tardaron demasiado respecto a lo que estaba pasando en Cataluña y hasta este falso referéndum", ha opinado, y ha añadido: "Tenían que hablar antes y decir a los catalanes que la idea de la independencia no era solo un callejón sin salida, sino que no había porvenir futuro para Cataluña".

"Contrariamente a lo que se estaba explicando --ha valorado en referencia a los líderes independentistas--, saliendo de España Cataluña no estaría ni en la Unión Europea (UE) ni en la zona euro". Además, ha rechazado que, a su juicio, se tienda a "olvidar lo que ha sido la historia europea en el siglo XX".

En este sentido, Valls ha señalado que, para él, esta es "la situación más grave que vive España desde la muerte de Franco", y ha respaldado la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy: "¿Qué actitud tendría el Gobierno francés? La misma.", ha aseverado y, sobre las últimas actuaciones y decisiones del Ejecutivo catalán, ha apostillado: "Eso no es política, es sedición".