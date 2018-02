Margallo regala a Tardá su último libro como " buen amigo y digno adversario"

El exministro de Asuntos Exteriores y presidente de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, José Manuel García-Margallo, ha aprovechado hoy el pleno del Congreso para regalar su último libro al portavoz de ERC, Joan Tardá, "un buen amigo y digno adversario".

"Por una convivencia democrática: Una propuesta de reforma para adaptar la Constitución al siglo XXI", es el título del último libro de Margallo, quien se había comprometido recientemente con Tardá a regalarle un ejemplar.

Ambos se han encontrado en el patio del Congreso y han conversado durante unos instantes en compañía del portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián.

En la dedicatoria, que Margallo ha leído para los periodistas, se lo firma "con afecto" a un "buen amigo y digno adversario".

En clave política, ambos coinciden en que el problema de Cataluña no se resolverá hasta que se reconozca que es también "un problema español".

"Nada se va a resolver hasta que no se asuma que el problema catalán es un problema español porque si no, parece como si no tuviera nada que ver con España. Este es uno de los problemas que existen", ha reconocido Tardá.

Margallo coincide con el portavoz de ERC en que el reto independentista en Cataluña es un "problema español" pero discrepa del camino seguido por los soberanistas ya que cualquier camino debe recorrerse en el marco de la Constitución y las leyes.

"Él es un independentista desde niño y yo tengo pasión por España y eso es lo que nos separa", ha destacado.

No obstante, el exministro reconoce que "solo desde la judicialización" no se resuelve el problema y, aunque hay que garantizar que se respeta el orden constitucional, "hay que hacer algo más".

"Hay que hacer política para resolver el problema en su conjunto y durante un cierto tiempo", ha insistido.