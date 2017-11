Montilla: La campaña sería "más normal" con los exconsellers fuera de prisión

A un mes para las elecciones del 21D, el expresidente catalán José Montilla cree que los comicios serían "más normales" con los responsables del antiguo Govern "excarcelados" y con el "regreso de los fugados" y asegura que el PSC no excluye "de entrada a nadie" para pactos postelectorales.

En una entrevista con EFE, el senador socialista, que presidió el tripartito con ERC e ICV entre 2006 y 2010, se ratifica en su decisión de no votar la aplicación del artículo 155 en Cataluña y augura que Ada Colau está pergeñando un pacto con ERC y la CUP.

Pregunta.- Usted se ausentó del hemiciclo el día en que el Senado autorizó al Gobierno a aplicar el artículo 155. ¿Se reafirma en esa decisión?

Respuesta.- Me ausenté de la votación porque alguien que ha presidido una institución como la Generalitat de alguna manera también ha de tener una lealtad a la institución que presidió y que, hay que recordarlo, fue intervenida por el 155. Y también porque hay muchos ciudadanos no independentistas que legítimamente tienen dudas de la aplicación de esta norma, de por qué se ha llegado hasta aquí. Esas razones motivaron que me ausentara y no votara.

P.- ¿Se reafirma?

R.- Sí, por supuesto. No ha cambiado nada que me haga cambiar de opinión.

P.- ¿No cree que se le puede acusar de equidistante?

R.- No, de equidistante nada. Equidistantes son seguramente otras formaciones políticas, otras personas que se mantuvieron en el hemiciclo, que no son independentistas y que votaron en contra de la aplicación del 155. Yo no soy en absoluto equidistante. Soy tremendamente crítico con aquellos que han gobernado Cataluña y que la han llevado a esta situación de auténtico desastre. Ellos son responsables, no los únicos.

P.- ¿Cree que en su partido ha sido entendida esa posición?

R.- Yo creo que sí. Así me lo han manifestado personalmente muchas personas del PSOE y del PSC.

P.- ¿Las elecciones pueden ser la solución a la crisis catalana?

R.- No lo sé, pero la ciudadanía ha de tener la palabra y esperemos que sea responsable. Creo que se ha hecho lo sensato: dar la palabra a la gente.

P.- ¿Las listas separadas de los independentistas beneficiarán al PSC?

R.- Eso nunca se sabe. La ley D'Hondt penaliza el que se vaya en más de una candidatura, pero seguramente también diversas candidaturas fidelizan más el electorado propio de cada una de las marcas. No sabemos si una cosa compensa a la otra. En cualquier caso, la expresión del independentismo es plural en Cataluña. En las anteriores elecciones también había dos listas, la CUP y Junts pel Sí.

P.- ¿Cómo analiza que el PDeCAT y ERC vayan a concurrir por separado?

R.- Tenemos un presidente fugado en Bruselas, que se autodenomina presidente legítimo, que va a encabezar una candidatura, la del PDeCAT, con unas siglas que la encubren. Tenemos una parte del Gobierno del presidente fugado que está en prisión. Unos se presentan en listas electorales reivindicando un supuesto Gobierno legítimo, pero a la vez presentan a un cabeza de lista que no es el señor Puigdemont. Y a la vez el señor Junqueras, mediante una carta, se descuelga con una propuesta, no sé si formal, de que la secretaria general de su partido, de ERC, sería una magnífica presidenta. Pues a saber usted quién es el candidato: Si es el presidente fugado, si es el señor Junqueras, si es la señora Rovira.

Iría bien que aclararan por qué nos han llevado hasta la situación a que nos han llevado; Oiga, o usted mintió, que es una cosa muy grave, e hizo creer a la gente que la independencia estaba aquí a la vuelta de la esquina y era una cosa muy fácil, o usted ciertamente es un ingenuo, pero no sé qué es peor en un gobernante, si la ingenuidad o la mentira.

Iría bien que estos tres candidatos, no sé si son tres, si son dos, da igual, expliquen qué piensan para el futuro del país, qué piensan de verdad. Espero que no nos cuenten otra ingenuidad.

P.- Como expresidente de la Generalitat, ¿entiende la forma de actuar del señor Puigdemont?

R.- Es una cosa muy personal. Yo no estoy en su cabeza. No sé qué es lo que le ha motivado a hacer esto, hay quien piensa que es una astucia más. Tengo mis dudas de que sea así, pienso que es algo más improvisado. Pero es su responsabilidad. Es él el que ha decidido marchar a Bruselas.

Allá él y sus responsabilidades. A mí lo que me preocupa es lo que eso comporta de deterioro de las instituciones.

P.- Usted ha criticado la prisión provisional para los exconsellers del Govern. ¿Cree que su excarcelación contribuiría a normalizar una campaña ya de por sí extraña e insólita en la democracia española?

R.- Respeto y acato las decisiones de los jueces, pero todas las decisiones de los poderes legítimos del Estado pueden ser criticables. La prisión provisional, que es el último recurso del derecho penal, se ha de aplicar con enorme prudencia, mesura y ponderación. Muchos juristas han criticado esa medida excesiva. La prueba es que en situaciones similares, otros magistrados, en este caso de la Sala Penal del Tribunal Supremo, han aplicado otro criterio. Yo creo que una campaña electoral sin personas en la prisión sería una campaña más normal. Esta campaña no es normal porque no es normal que se convoquen elecciones con unas instituciones intervenidas y que las convoque el presidente del Gobierno, pero serían más normales, evidentemente, con los responsables del antiguo Govern excarcelados y también con el regreso de los fugados. También eso contribuiría.

P.- ¿Critica también que personas en prisión provisional sean candidatos?

R.- La ley lo permite. Nadie es culpable hasta que no es condenado en sentencia firme. Y el que estén en prisión preventiva no significa que sean culpables. Pueden ser candidatos el señor que está en Bruselas y el señor que está en Estremera.

P.- ¿Tiene arreglo la fractura social que se ha abierto en Cataluña?

R.- Pues es seguramente lo que costará más de coser, porque es una fractura que afecta a las familias, los compañeros de trabajo, los amigos, que afecta a los afectos. La cuestión es si la política y los responsables políticos ayudarán a facilitar que esa herida se restañe o si, al contrario, pondrán más sal y limón en la herida. Ojalá tengamos personas, equipos y responsables que a partir del día 21 trabajen por la reconstrucción y la reconciliación. Eso es lo que espero, no soy un ingenuo, sé que costará.

P.- Qué línea roja tiene el PSC a la hora de plantearse pactos postelectorales?

R.- Lo importante no es con quién pactas sino para qué, para hacer qué; no es pura y simplemente para gobernar, sino para gobernar haciendo qué. Si es, por ejemplo, para hacer lo que ha hecho Mariano Rajoy respecto a Cataluña, que es no hacer nada y de vez en cuando dar una lata de gasolina al problema, nosotros para eso no estamos; pero para ayudar a aquellos que han llevado a Cataluña al borde del precipicio, tampoco.

P.- ¿Eso supone que si los independentistas renuncian a la independencia se podría pactar con ellos?

R.- ¿Usted cree que los independentistas renunciarán a la independencia? Si renuncian a su programa, no solo nosotros, igual hay hasta otros que están dispuestos a hablar.

Nosotros no excluimos de entrada a nadie, pero no para hacer frentes, ni un frente para romper ni un frente para no hacer nada. Estamos para construir puentes, demasiados puentes se han reventado, se han dinamitado por unos y por otros. Por lo tanto, quien esté para construir puentes, para restañar heridas, para recuperar la economía y la confianza y tratar de rehacer los afectos perdidos, no solo entre catalanes, sino entre Cataluña y el resto de España, pues ahí estaremos nosotros.

P.- ¿Es la reforma constitucional el camino?

R.- Eso es lo que defendemos algunos, no como algo aislado, sino en un conjunto más de cosas, hay que introducir muchos matices. Desde luego pensamos que la solución no es la independencia.

La reforma constitucional, por supuesto, no debe hacerse solo para contentar a Cataluña o al independentismo catalán, sino porque es necesaria también para España.

P.- ¿Cree que Rajoy ha entendido eso ya?

R.- Pues no sé si lo ha entendido, pero hay que recordarle que la historia de España está llena de constituciones que acabaron arrumbadas por no querer reformarlas. No comentamos los mismos errores, aprendamos de la historia.

P.- ¿La comisión sobre el Estado Autonómico constituida esta semana en el Congreso será la antesala de la reforma constitucional?

R.- Eso espero. Al menos ese es el objetivo y el acuerdo. Y espero que después de las elecciones catalanas esta comisión cuente con el conjunto de fuerzas políticas que tienen presencia parlamentaria y que empiecen los trabajos que nos han de llevar con posterioridad a una reforma constitucional.

P.- ¿Enmarca entonces en la precampaña la rebaja de expectativas que ha hecho el PP sobre la posibilidad de que la comisión desemboque en la modificación de la Carta Magna?

R.- No sé si la rebajó, habrá que escuchar qué dice el presidente Rajoy, si es una persona que cumple sus compromisos o no y si no los cumple, pues ya tomaremos nota.

P.- Porque Rajoy se comprometió con ustedes.

R.- Me remito a las declaraciones del secretario general del PSOE, el señor Pedro Sánchez, al respecto.

P.- ¿Qué le parece la decisión de Ada Colau de romper el pacto de gobierno con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona?

R.- A mí me parece un paso dado seguramente en clave coyuntural y no pensando mucho en las consecuencias. Y lo hace no dando la cara, que es lo que a mí me sabe peor. Porque se escudan detrás de la gente. Dice "yo lo que diga la gente". Pero ¿usted no es la alcaldesa? Seguramente es que están preparando un pacto con otras formaciones políticas que no son precisamente el PSC, sino ERC y la CUP. No sé si es eso, si es uno de los peajes que empiezan a pagar por adelantado.

P.- ¿Qué le parece la apuesta por la transversalidad de Miquel Iceta en sus listas integrando al catalanismo moderado?

R.- Creo que es un apuesta positiva; la candidatura es del PSC, no es una coalición electoral, es dar determinados mensajes. Que el catalanismo moderado no independentista tenga un referente a quién votar las próximas elecciones es positivo, integrador, facilita ese trabajo de coser, de rehacer, de ampliar y, en ese sentido, ha sido una buena apuesta sin ningún género de dudas.

P.- Duran Lleida ha dicho que votará al PSC, algo insólito.

R.- Votará al PSC porque en la candidatura hay personas de la antigua Unió Democrática y a eso aspiramos, a representar a la izquierda, al socialismo democrático pero también al catalanismo moderado que no tiene referentes en estos momentos. Si no ¿a quién podría votar el señor Duran? ¿al señor Junqueras, al señor Puigdemont, a la CUP, a Ciudadanos, que está en sus antípodas, al PP? Estoy convencido de que hay muchas personas como el señor Duran en Cataluña.

P.- ¿Hará campaña?

R.- Yo no soy candidato, Siempre he pensado que las campañas las hacen los candidatos, pero por supuesto estoy a disposición para todo aquello que me pidan.

P.-¿Y esa decisión del PSC de limitar la presencia en la campaña electoral de la Ejecutiva Federal del PSOE, incluso de Pedro Sánchez?

R.- Eso no es nuevo, eso ha sido siempre ¿usted recuerda las últimas elecciones andaluzas? la presencia de la Ejecutiva Federal tampoco es que fuera mucha, pero estoy seguro, me consta, que contaremos con presencias de toda la familia socialista del conjunto del Estado.