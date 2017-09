Oltra sobre las diferencias en Compromís: "La diversidad de opiniones es nuestra seña de identidad"

Oltra se ha pronunciado de este modo tras presidir en València la presentación de la jornada 'Construyendo el Nuevo Modelo Residencial de Personas Mayores', preguntada por dichas diferencias y las declaraciones del también coportavoz de Compromís y presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, que consideró respecto a la consulta catalana que la responsable autonómica "no debería posicionarse sobre un problema de Estado" como portavoz del Consell.

"En Compromís tenemos un valor muy importante y es que siempre hemos vivido la diversidad como la capacidad de cada uno de expresar aquello que en cada momento cree que debe expresar", ha manifestado la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, que ha instado a "poner en valor" este planteamiento.

Así, ha afirmado que la "diversidad de opiniones" es "un valor dentro de Compromís" y la "seña de identidad" de esta coalición, tras lo que ha asegurado que los miembros de esta formación política están "acostumbrados a la libertad".

"Esto es lo que nos hace valiosos como formación política. Y eso también es lo que los ciudadanos y ciudadanas valoran en nosotros, que no somos una formación política en la que uno habla y los demás asienten", ha agregado Mónica Oltra.

En este sentido, la vicepresidenta del Consell ha expuesto que Compromís es "una formación en la que cada uno tiene su opinión" y en la que "todo el mundo valora las opiniones del otro". "Nos escuchamos y valoramos la opinión del otro. Eso es lo que nos ha hecho grandes hasta ahora", ha dicho.

Oltra ha considerado que esa circunstancia "entronca muy bien con la cultura democrática que necesita este país a raíz del debate" por el referéndum de independencia en Cataluña. "Nos falta cultura democrática en un país en el que no somos capaces de entendernos a través de la palabra o, al menos, de entender que en un sistema democrático maduro la defensa de la opinión del otro es un eje troncal", ha dicho.

Con todo, la responsable autonómica ha subrayado que "no hay una democracia si no defendemos la opinión de aquellos que no piensan como nosotros. "Es una idea ilustrada sin la cual no hay democracia", ha apuntado.

Por otro lado, respecto a las palabras de Morera considerando que como miembro del Consell "no debería posicionarse sobre un problema de Estado" como la consulta catalana, Oltra ha aseverado que "cualquier tema del que hable el Consell es un tema de Estado porque las comunidades autónomas constitucionalmente también somos Estado".

Mónica Oltra ha manifestado que "por tanto, se hable del tema que se hable, por ejemplo hoy del nuevo modelo de residencias para personas mayores y del envejecimiento activo, es un tema de Estado" como sucede con "todos los temas que aborda el Consell de la Generalitat".