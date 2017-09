Otegi cree que su inhabilitación es "una prueba más de la naturaleza profundamente antidemocrática" del Estado español

"Sé que hay quien piensa que hay razones jurídicas detrás de esta decisión, pero ya a estas alturas del partido todo el mundo sabe que las decisiones se toman en términos políticos", ha manifestado el dirigente abertzale en una rueda de prensa en San Sebastián.

En esa línea, Otegi ha explicado que en términos jurídicos no conocen aún la sentencia, porque no se ha presentado el argumentario. "Me quedan algunas asignaturas para acabar Derecho y lo que he estudiado en una universidad a distancia española es que las penas accesorias se extinguen con las principales, no sé si quien me dio esa asignatura está equivocado, con lo cual tendrá que corrregir los libros o no", ha expresado.

Otegi ha insistido en que se trata de una decisión política y ha asegurado que no ha recibido esta decisión con "ninguna sorpresa" ya que, según ha dicho, "evidentemente, no me esperaba otra cosa". Además, ha señalado que aún no sabe si recurrirán esta decisión judicial, porque no conocen los argumentos jurídicos que va a esgrimir el Tribunal Supremo en este caso.