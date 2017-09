El PP avisa de que no se dudará en aplicar la ley contra quienes "incendien" la calle

El PP ha advertido de que no habrá "ninguna duda" en aplicar la ley contra quienes busquen "incendiar la calle" en Cataluña y quienes traten de provocar o recurran de alguna forma a la violencia, tanto en la Diada de hoy como en próximas jornadas para exigir el referéndum soberanista.

Así lo ha subrayado hoy el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Casado, quien ha defendido responder con "moderación" y "proporcionalidad" y no caer en provocaciones.

Pero ha advertido de que hay que responder a los "trileros" que han hecho un "chantaje al Estado" comportándose como un "abusón de discoteca, que te provoca primero para que la primera la des tú".

Por otro lado, Casado ha instado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a ponerse del lado de "los buenos", que son "los que cumplen la ley" y no junto a quienes quieren "delinquir", y por tanto no ceda espacios para que se instalen urnas en la capital catalana el 1 de octubre para celebrar el referéndum soberanista.

Y ha reiterado el mensaje que Rajoy envió este fin de semana a los alcaldes catalanes y que hoy ha repetido en la reunión del comité de dirección del partido, al subrayar que cuentan con el apoyo del Gobierno y tienen "detrás" al Estado para cumplir la ley.

"Se necesitan valientes que decidan "estar al lado de la ley y no al lado del delito", ha dicho el dirigente 'popular', quien ha insistido en que no se van a escatimar esfuerzos "para que se penalice a los que delincan y proteger a quienes no quieren delinquir".

Porque el Gobierno, ha continuado, "no escatimará" medidas para responder al "desafío irresponsable de la Generalitat" y al "suicidio colectivo" que pretende.

Pablo Casado, además, ha acusado al presidente del Govern, Carles Puigdemont, de haberse convertido en un "gobernante absolutista", que "dice hablar en nombre del pueblo pero aniquilando todas las libertades del pueblo".

Y ha insistido en advertir de que saldrán "mal parados" quienes se empeñen en entrar "en el conflicto", del mismo modo que habrá consecuencias para quienes incumplan la ley y se tendrá en cuenta a quien la cumpla.

El vicesecretario de Comunicación ha confirmado que Mariano Rajoy estará este viernes en Cataluña, aunque previsiblemente no será en el formato inicialmente previsto por los 'populares', ya que Rajoy iba a intervenir en la escuela de verano del partido que se iba a celebrar en Salou y que ahora está en el aire.

Casado ha explicado que Rajoy presidirá una "reunión orgánica" con la cúpula nacional del partido y la catalana, y está por confirmar si la escuela de verano se va a celebrar finalmente o no.

Y sobre la jornada de hoy, ha considerado que la Diada debería ser una jornada "de todos los catalanes" pero tratan de liderarla los "sectores más fanáticos".

"No hay nada más anticatalán que intentar dividir a los catalanes", ha dicho Casado.

Y ha reprochado a los independentistas haber provocado que haya "dos cataluñas separadas por la ideología, el rencor o intereses pocos confesables" entre los que ha citado el hecho de querer ocultar la corrupción, la quiebra de los servicios públicos o el propio incumplimiento de la ley.

Por otra parte, el vicesecretario de Comunicación ha insistido en recalcar la unidad de los partidos constitucionalistas y ha agradecido al PSOE y a su líder, Pedro Sánchez, así como a Ciudadanos y su presidente, Albert Rivera, el estar junto al Gobierno en este momento.

Una unidad a la que le gustaría que acabase sumándose Podemos, aunque ha expresado sus dudas dada la posición dividida de los 'Comunes' en Cataluña.

Otra cosa es la moción de censura de Ciudadanos en Cataluña. Pablo Casado ha subrayado el respeto de su partido a esta iniciativa, pero ha insistido en que la posición de los 'populares' es la de "no romper la unidad" de los constitucionalistas en un momento como éste.

Aunque no ha aclarado cuál sería el voto del PP en este eventual debate, ha señalado que no se debe visualizar ni parlamentaria ni mediáticamente ninguna división entre los partidos constitucionalistas, y el PP cree que sería mejor tener iniciativas conjuntas.