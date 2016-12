PP desvincula un posible apoyo al Presupuesto vasco de la postura que mantenga el PNV sobre las cuentas estatales

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Llanos ha indicado que puede haber por parte de su partido "voluntad de llegar a un acuerdo" en materia presupuestaria en Euskadi".

La dirigente del PP vasco ha condicionado un posible apoyo de su partido a las "prioridades" que plasme las Cuentas y a ver "si realmente pone el acento en el bienestar social de los ciudadanos, en la creación de empleo y en la inversión", por un lado, y en que se tomen en cuenta las aportaciones que los populares puedan realizar a los Presupuestos.

"En la medida en que eso se lleve a buen término, podemos aprobar los Presupuestos", ha señalado, al tiempo que ha remarcado que "lo fundamental es la voluntad" y que "la voluntad de acuerdo en esta legislatura está presente".

Tras confirmar que el PP vasco podría apoyar los Presupuestos vascos independientemente de lo que ocurra con los del Gobierno central, Llanos ha abogado por "traspasar la visión partidista y ver qué es bueno para los ciudadanos" y, en ese sentido, ha dicho que, para el PNV, "si mira por los intereses de los vascos y de Euskadi", debería ser "bueno que haya Presupuestos en España porque muchas infraestructuras, como, por ejemplo, la Y vasca, dependen de que esos Presupuestos existan".

"EL DESHIELO"

Nerea Llanos ha manifestado que "lo bueno" de que se diga que ésta va a ser la legislatura del "deshielo", tanto en el Congreso como en el Parlamento vasco, es que significa que se va "buscar el acuerdo, el diálogo y la negociación".

A su juicio, el PP "va a adoptar el papel de alternativa al nacionalismo en el País Vasco" y representarán a los vascos que no son nacionalistas. No obstante, ha apuntado que eso no significa que no puedan llegar a acuerdos porque "la política es diálogo, acuerdo y beneficiar a los ciudadanos que te han votado y que no".

Por ello, su partido intentará "aportar su granito de arena" para que la calidad de vida mejore. "Y también en todos aquellos asuntos que dependen del Gobierno de España, que son buenos para Euskadi, nos van a tener también arrimando el hombro para conseguir que esos acuerdos lleguen a buen fin", ha asegurado.

Además, ha rechazado que los populares vascos vayan a ser "un convidado de piedra" en las relaciones entre el PP de Madrid y el PNV. "Hay una absoluta buena sintonía entre el PP a nivel nacional con el PP del País Vasco y también entre los miembros del Gobierno de España con el Partido Popular vasco. No olvidemos que Alfonso Alonso ha formado parte de ese Gobierno, con lo cual yo creo que vamos a ser una pieza clave y fundamental en esa relación entre el Gobierno vasco y el de España, y también entre el PNV y el PP a nivel nacional donde aportaremos nuestro granito de arena", ha añadido.

La dirigente popular ha apuntado que "los caminos no se recorren en un día", y queda "mucho diálogo, mucha negociación" por abordar. "Y también queda mucho de que esa actitud victimista que durante la legislatura anterior el PNV fue engordando, para que ahora vaya bajando, y cada uno seamos capaces de acordar, pero también de reconocer qué podemos hacer y cómo podemos mejorar las competencias", ha indicado.

Por ello, ha recordado que este jueves en el pleno pedirán al Gobierno vasco que presente el plan legislativo, para que especifique "cuáles son las leyes que piensa aprobar y, después, que lo cumpla" porque en la anterior legislatura "ese calendario no se cumplió".

"Creo que tenemos que llegar a acuerdos, pero también ser capaces de reconocer aquellas cosas que no hemos sabido gestionar bien y darle la vuelta, como por ejemplo en el caso educativo", ha precisado.

AUTOGOBIERNO

Nerea Llanos también se ha referido al tema del autogobierno, y en alusión al pacto de Gobierno suscrito entre PNV y PSE-EE, ha dicho que en ese texto "hay mucho mimetismo" por parte de los socialistas a los nacionalistas "y mucho tinte nacionalista".

"Creo que las posturas del PSE-EE en relación al autogobierno están absolutamente desdibujadas en ese pacto. De hecho, lo único que se hace es reclamar competencias y transferencias a Madrid", ha explicado.

En esta línea, ha indicado que están "dispuestos a hablar de autogobierno, a mejorarlo, que no solamente significa hacer peticiones hacia afuera, sino que también significa ver cómo está el autogobierno de Euskadi con relación a las diputaciones y a los ayuntamientos y como se puede mejorar en transparencia".

"Hay asuntos internos propios de nuestro autogobierno que también tenemos que mejorar. Lo que ocurre es que, por una parte, se está hablando de desarrollar el Estatuto y, por otra, se está planteando romper ese Estatuto y hacer otro absolutamente diferente que marque unas relaciones distintas entre Euskadi y el resto de España", ha indicado.

Asimismo, ha reclamado al PNV que "diga exactamente cuál es el Estatuto que ellos quieren y cuál es la relación que quieren con el resto de España" y, en función de eso, el resto de los grupos, "deben mostrar su opinión".

Llanos ha admitido que el Estatuto de Gernika tiene que actualizarse, pero considera que esta Ley orgánica "es perfectamente válida y no está agotada en absoluto".

CONVIVENCIA

En cuanto a la ponencia de convivencia, ha señalado que, para hablar de esta cuestión, se debe reconocer "que lo que hizo una banda terrorista en Euskadi estuvo mal y que nunca debió hacerse, por ningún motivo y bajo ningún pretexto".

"Si todos los que vamos a formar parte de esa ponencia, no admitimos eso que la sociedad vasca tiene tan claro, difícilmente se pueden dar pasos hacia adelante. Lo que no puede ser es que los demócratas nos adaptemos a quien todavía le falta dar pasos en la democracia", ha dicho.

A su juicio, creo que "es al revés" y que los demócratas no pueden admitir que se tengan que "mover de un sitio en el que, además, la legitimidad la da la propia sociedad, que así lo entiende".

La dirigente del PP ha considerado que ETA tiene que "desarmarse de manera unilateral y entregar las armas". "Y, para ello, no hace falta ni prepararles alfombras rojas ni teatrillos ni hacer pantomimas. Es una banda terrorista y lo que tiene que hacer es disolverse de una vez para siembre y entregar las armas".

A su juicio, "dar facilidades a una banda terrorista sería tanto como admitir, de manera indirecta, que algunas de sus actuaciones quizá no estuvieron del todo mal".