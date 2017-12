El PP pide no invitar a Podemos al pacto antiyihadista: si quieren ir que firmen

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha dicho hoy que le parece "normal" y "natural" que no se convoque mañana a Podemos a la reunión del pacto antiyihadista, por tratarse de una reunión ordinaria de trabajo: "tienen que saber que no es lo mismo firmarlo que no firmarlo, si quieren ir que firmen", ha argumentado.

En una rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha explicado que hasta ahora Podemos ha acudido a las reuniones del pacto de Estado contra el terrorismo yihadista en calidad de observador, porque eran sesiones convocadas justo después de que se cometieran atentados y se buscaba hacer "lo más extensiva posible la información y las resoluciones" al respecto.

Tras recalcar que "una cosa son las reuniones de trabajo y otra las reuniones concretas después de atentados", el portavoz del PP ha planteado que, si los grupos no firmantes acuden a todas ellas, no hay entonces "diferencia entre ser observador, paseando o firmante".

A su juicio, ser firmante del pacto implica un compromiso y los grupos que lo han firmado lo que van a hacer mañana es "trabajar" y no necesitan que nadie les "observe por un microscopio".