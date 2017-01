El PSOE aprueba con cinco votos en contra que el congreso sea los días 17 y 18 de junio

El PSOE ha aprobado el calendario para celebrar el congreso, del que saldrá la nueva dirección, los días 17 y 18 de junio. Solo ha habido cinco votos en contra de los 109 miembros presentes en el Comité Federal. José Antonio Pérez Tapias había presentado una alternativa para adelantar la batalla por el liderazgo a principios de marzo y celebrar el congreso los días 8 y 9 de abril, pero no ha llegado a votarse al quedar aprobada la propuesta de la gestora.

Los socialistas tendrán que celebrar otro Comité Federal para convocar formalmente el congreso al menos 60 días antes de su celebración y aprobar el reglamento en el que se establecerá la fecha de las primarias (segunda quincena de mayo) y los plazos para la recogida de avales.

Los barones críticos con la gestora han reiterado que no les convence el calendario que finalmente ha salido adelante porque preferían que fuera antes (planteaban abril). Las intervenciones más duras en este sentido han sido las de la vasca Idoia Mendia y la balear Francina Armengol, según fuentes presentes en la reunión.

Las federaciones críticas sostienen que con los plazos fijados no da tiempo a culminar el proceso de reestructuración orgánica (congresos regionales, provinciales y asambleas locales) antes de que acabe el verano y defienden comenzar el nuevo curso con el partido armado. No obstante, no han planteado una alternativa conscientes de que "los números no dan" en el Comité Federal.

Nuevo gesto del PSC: sí al calendario

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha secundado el calendario propuesto por la gestora. Es un gesto más de los socialistas catalanes para intentar salvar su relación con el PSOE, que está siendo analizada por una comisión tras el "choque de legitimidades" que se produjo con la ruptura de la disciplina de voto en la investidura.

"Queremos participar activamente en el congreso para salir de la crisis", ha dicho en su intervención sobre la posibilidad "sobre la mesa" de que los militantes del PSC no puedan participar en las primarias para elegir al próximo líder del PSOE. Iceta ha prometido "neutralidad" de su dirección en el proceso.

La petición ha sido secundada por otros miembros del Comité Federal, según fuentes presentes en la reunión. "Yo no cuestiono que el PSC y el PSOE tengan que permanecer unidos, ni que el PSOE tenga que tener derechos sobre el PSC. Lo que cuestiono es el mal uso que el PSC hizo de sus derechos en el PSOE", ha dicho el presidente de la gestora, Javier Fernández, en su turno de réplica.

Con la fijación de la fecha, Fernández pretende aplacar ese debate y que los socialistas salgan del "ombliguismo" para centrarse en el proyecto político que ofrecerán a partir de junio a los ciudadanos para recuperar su confianza, según ha dicho en su intervención ante el Comité Federal. Así, ha afeado a los críticos y 'sanchistas' que hayan cuestionado la decisión "polémica pero democrática" de la abstención para que gobernara Mariano Rajoy. "Sabíamos lo que queríamos hacer, pero no sabíamos cómo ganar el congreso después de hacerlo", ha reconocido.

Los barones próximos a la gestora, como Susana Díaz, Emiliano García-Page o Ximo Puig, han incidido en restar importancia a la fecha concreta en la que se celebrará el congreso. "Que el congreso sea un mes antes o después no es porque os aferréis a un cargo que es una carga", ha dicho solidarizándose con los miembros de la gestora.

La pugna Susana Díaz y ¿Patxi López o Pedro Sánchez?

Pese al emplazamiento de la gestora a apartar la "endogamia" para hacerse cargo del proyecto político, en el PSOE se impone el debate sobre los nombres de quienes aspirarán a dirigir el partido. En las filas socialistas se da por hecho que Susana Díaz dará esta vez un paso al frente y se someterá a las primarias. La presidenta andaluza ha evitado entrar en el asunto. Fuentes próximas a la dirigente sostienen que en su lanzamiento no influirá quiénes sean el resto de aspirantes. "Estaré donde quieran mis compañeros", ha insistido.

Patxi López tomará pronto una decisión sobre si finalmente disputa la secretaría general a Díaz, según han confirmado fuentes próximas al exlehendakari, que ha dejado esta mañana la puerta abierta a una candidatura. La celeridad en su decisión despejará las dudas sobre qué hará Pedro Sánchez. Los dirigentes críticos con la gestora sostienen que presentarán una candidatura para contraponer los modelos, pero que la decisión será colectiva y en ella estarán todos. Barones que estuvieron con Sánchez, como César Luena (La Rioja), Idoia Mendia (Euskadi) o Francina Armengol (Baleares), apuestan ahora por que sea el exlehendakari el que dé un paso al frente porque consideran que despierta menos suspicacias y puede sumar apoyos del sector que apoya sin entusiasmo a Díaz.