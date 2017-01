Javier Fernández reprocha a los críticos falta de lealtad y pide respeto mutuo a los candidatos a liderar el PSOE

Javier Fernández ha echado un fuerte rapapolvo a los críticos del PSOE durante su intervención en el Comité Federal. "Nadie representa la parte sana del partido", ha expresado al inicio de su discurso en una referencia velada a quienes se han reivindicado por mantener el rechazo a la investidura de Mariano Rajoy. El presidente de la gestora ha pedido lealtad a los dirigentes socialistas, ha reprochado no recibido tenido en todo momento y también ha reclamado una competición limpia en las primarias de mayo en las que se elegirá un nuevo secretario general: "Lo único que le pido a los candidatos es respeto entre ellos, al procedimiento y al partido".

La primera parte de la intervención del presidente de la gestora ha estado cargada de reproches a quienes cuestionan las decisiones de su dirección. "Nadie solo representa la parte sana del partido. Hay que tener lealtad con uno mismo, con tu partido y con tu país. Si entran en conflicto, siempre hay que poner a tu país por delante", ha reivindicado. Fernández ha reprochado que haya habido quienes -en el sector de Pedro Sánchez, aunque no les ha mencionado explícitamente- han puesto como "una claudicación bochornosa" que el PSOE tomara "la decisión polémica, pero democrática" de abstenerse y hayan creado una "atmósfera de intimidación".

También ha enviado un mensaje al PSC -que se ha desmarcado de las federaciones críticas apoyando el calendario de congreso propuesto por la gestora- y a los diputados que rompieron la disciplina de voto en la investidura: "Ser leal al partido es aceptar las decisiones que se toman en los órganos de decisión".

"Estamos en la oposición. No hay victorias que celebrar ni cargos que repartir", ha afirmado Fernández, que ha pedido que se asuma la decisión de haber permitido que gobernara Rajoy y que el PSOE reme en la misma dirección: "Si hoy hacemos oposición unidos, mañana gobernaremos unidos, que no os quepa la menor duda", ha expresado. La resolución que los socialistas aprueban este sábado presume precisamente de la labor de oposición que han hecho en el Congreso. "No hemos renunciado a nada", ha dicho el presidente de la gestora.

Fernández ha reconocido que la abstención estaba en la cabeza de los principales dirigentes del PSOE desde el 26J, pero que prácticamente ninguno se atrevió a defenderla por cuestiones internas. "Sabíamos lo que queríamos hacer, pero no sabíamos cómo ganar el congreso después de hacerlo", ha admitido.

Y es esa "endogamia" la que ha detectado como principal causa de la desconexión del PSOE con los votantes. "Hace tiempo que la agenda del partido no camina de la mano de la agenda del país. Los ciudadanos no saben lo que hablamos, lo que discutimos o lo que queremos. Lo que saben es que no tiene nada que ver con ellos", ha expresado.

Por eso ha pedido que en los próximos meses, hasta que se celebren las primarias, los socialistas se centren en el debate de las ideas. El PSOE celebrará en los próximos tres meses al menos dos conferencias para trabajar en la ponencia marco del congreso. "Estoy dispuesto a debatir de todo. Me parece imprescindible que hagamos un debate profundo y no lo sustituyamos por uno de brocha gorda", ha señalado Fernández, que ha puesto como condición que nadie se apropie de la verdad ni mienta sobre lo sucedido hasta ahora, en una nueva alusión velada a los 'sanchistas'.

En ese sentido, ha tenido respuesta para los críticos que acusan a la gestora de poner la "excusa" de abordar el proyecto político para dilatar en el tiempo la batalla por el liderazgo y que recuerdan a la gestora que el modelo ya se fijó en la Conferencia Política de 2013. "En esta sociedad que dicen líquida nada se ha quedado quieto, nada se ha mineralizado. En 2013 no crecíamos al 3%, no estaba Podemos a nuestra izquierda, no había un proceso de secesión de cargos electos, no había ocurrido el Brexit...", ha resumido Fernández, que quiere que el proceso congresual sirva para posicionar al PSOE ante esos asuntos y dar a los ciudadanos "nuevas respuestas para viejos problemas".