Susana Díaz promete un PSOE "integrador" cuando acabe la batalla por el liderazgo

El PSOE da por hecho que Susana Díaz optará esta vez a la secretaría general y muchos que será la vencedora aunque tenga rival, pero la presidenta andaluza sigue sin dar ese paso en firme: "Hoy no estamos en eso", ha respondido a los periodistas durante la reunión del Comité Federal que ha fijado en mayo las primarias. La dirigente andaluza ha aprovechado, no obstante, para prometer un PSOE integrador una vez que concluya la batalla por el liderazgo.

"Vamos a defender que salga un proyecto integrador para volver a ganar las elecciones", ha expresado Díaz, que se compromete a incluir a todos los socialistas "al margen de las responsabilidades orgánicas" y también de las posiciones internas. Así, ha asegurado que el partido que salga del congreso de junio integrará a las "distintas voces, opiniones y sugerencias".

En el entorno de la presidenta dan por hecho que Díaz se presentará -aunque no lo dirá todavía- y que no habrá una candidatura única, como han defendido algunos barones, es decir, que en mayo habrá competición. En el otro sector también están convencidos de que la presidenta andaluza debe dar esta vez un paso al frente y de que presentarán a un candidato para "contraponer un modelo de partido diferente".

El sector que comenzó siendo 'sanchista' analiza quién tiene más posibilidades frente a Díaz. En los últimos días muchos dirigentes apuestan por que Patxi López dará un paso al frente. El exlehendakari ha abierto la puerta a pelear por la secretaría general en junio.

Díaz ha evitado, como en los últimos meses, decir si aspira a liderar el PSOE: "Esto no se trata de mí. Estaré donde me pidan los compañeros. Hoy no estamos en eso". Tampoco ha querido marcar cuáles serían las fechas adecuadas para que empiecen a confirmarse las candidaturas: "Los compañeros irán hablando y cada uno lo hará libremente cuando quiera".

La presidenta andaluza, que tras el parón navideño, recupera su gira asegura que la reaparición en Castilla y León no puede interpretarse como un inicio de campaña interna: "Siempre he ido a donde me han invitado".

La líder andaluza ha puesto en valor en discurso de Javier Fernández, que ha sido muy duro con los críticos a quienes ha acusado de falta de lealtad y ha defendido la abstención para dejar gobernar a Mariano Rajoy. "Se está sustituyendo el debate por el combate dentro del partido", ha dicho Díaz en esa misma línea durante su intervención a puerta cerrada. La presidenta regional está satisfecha con la labor de oposición -"el PSOE ha vuelto", ha expresado ante los miembros del Comité Federal-, pero quiere que vuelva a ganar elecciones. Por eso ha dicho que es necesario "un proyecto ganador, permeable, humilde y reflexivo pero también desacomplejado de la presunta izquierda y de la derecha".