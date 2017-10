El PSOE avisa de que estará "cómodo defendiendo el estado de derecho" si hay declaración de independencia

El PSOE avisa de que "estará cómodo defendiendo el estado de derecho" si el Parlament lleva a cabo una declaración unilateral de independencia a través de la aplicación de la ley de transitoriedad, como advirtió el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El responsable de Política Federal del PSOE, Patxi López, ha recordado al presidente catalán que "nadie en su sano juicio democrático puede dar validez a lo que sucedió ayer. No hubo un referéndum". El exlehendakari ha advertido de que la pretensión de declarar la independencia "no solo no tiene respaldo legal o democrático sino que tampoco lo tiene social".

Así lo ha expresado Patxi López en una rueda de prensa tras la reunión de la dirección socialista, aunque ha evitado entrar en "especulaciones" sobre cuál sería para el PSOE la vía para frenar esa independencia y, por tanto, cumplir con la legalidad y el estado de derecho como proclaman los socialistas.

No obstante, el exlehendakari ha deslizado que los socialistas son más proclives a que intervenga el Tribunal Constitucional -que tiene atribuidas las competencias de suspender o inhabilitar cargos públicos tras la reforma que aprobó el PP con su mayoría absoluta y con el rechazo del PSOE- a que se aplique el artículo 155 de la Constitución.

"¡Qué empeño con el 155, con que juguemos al 'y si' y formemos una bola de nieve! -ha expresado López-. Algunos han pensado que es el bálsamo de fierabrás que resuelve todos los problemas y otros han pensado que es la bestia parda que va a acabar con todo. Vamos a esperar a ver si hay una declaración unilateral de independencia y luego veamos cuáles son los mecanismos del Estado para frenar esa locura".

"¿Por qué no puede intervenir directamente el Tribunal Constitucional?", se ha preguntado López. Esa intervención anularía la decisión y alto tribunal también tiene la capacidad de inhabilitar a miembros del Govern. El exlehendakari no ha querido decir que esa sea la apuesta del PSOE, pero ha reconocido que es una "posible". Fuentes de la dirección reconocen que se sentirían más cómodos con esa opción que con la aplicación del 155, aunque admiten que recurrir al Constitucional conlleva dividirlo porque no todos los magistrados están de acuerdo con la reforma que les permite actuar contra cargos públicos.

López ha insistido en las críticas del PSOE al Gobierno por la gestión del 1-O. Aunque ha evitado decir que las cargas policiales fueran desproporcionadas -como sí hace el PSC-, ha asegurado que era "evitables". También ha evitado pronunciarse por un posible cálculo electoralista del PP: "No voy a hacer ese tipo de valoraciones porque ya sería absolutamente lamentable".

El exlehendakari ha sido duro con el Gobierno de Rajoy por permitir que finalmente se pudiera votar en Catalunya: "Vimos ciudadanos votando en una convocatoria ilegal y vimos cargas". Para López, se demostró la "impotencia de un Gobierno que ha sido incapaz de impedir esa ilegalidad. Se puede y se debe defender el estado de derecho pero sin verlo que vimos ayer".

En Ferraz evitan señalar la puerta de salida a Rajoy, como sí hace el PSC y a lo que le apremia Unidos Podemos: "En esta situación de tal gravedad podemos liarnos a pedir dimisiones, mociones de censura o lo que queramos; pero lo fundamental seguirá siendo lo mismo: ¿Cómo nos sentamos? Quizás la mejor manera no sea esa de exigir dimisiones o mociones de censura".

Los socialistas también subrayan que el PP tiene que estar en parte de la solución: "Excluir interlocutores que representan a una buena parte de la sociedad española no es la mejor manera de buscar una respuesta porque la respuesta nos tiene que servir a todos y todas", ha contestado López.

"Lo lamento profundamente, pero es que Rajoy a día de hoy sigue siendo presidente del Gobierno, que tiene una función que es aplicar la legalidad y buscar soluciones a los problemas de este país", ha aseverado.