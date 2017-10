"La actuación del Gobierno de España ha sido desproporcionada"

Núria Marín (Hospitalet de Llobregat, 1963) se llevó portadas por pedirle a Carles Puigdemont que dejara en paz a los alcaldes ante la organización del referéndum del 1-O. Hoy se ha enfrentado a la policía y ha exigido al delegado del Gobierno que sacara a los agentes de la ciudad de la que es alcaldesa. "Una cosa es que no se produzca el referéndum que algunos quieren y otra cosa es que se pueda permitir que aquí se cargue impunemente contra ciudadanos normales", explica. La dirigente del PSC cree que tanto Rajoy como Puigdemont están "inhabilitados" para la etapa en la que reclama "diálogo" como solución.

¿Por qué se ha enfrentado a la Policía y ha pedido que no interviniera en l'Hospitalet para frenar la votación?

Desde esta madrugada en la ciudad ha habido un movimiento de ciudadanos que se han presentado en los centros electorales, que han iniciado a las 9 una votación que transcurría con total normalidad dentro del ambiente general que hemos ido viendo y hacia las 13 horas he recibido un mensaje de un compañero en el que se veían furgonas de la policía. He llamado al delegado del Gobierno y le he preguntado que por qué mandaban policía, me ha dicho que desconocía el operativo y no me ha sabido responder a por qué estaban allí. Le he pedido que se fueran de la ciudad porque no había ningún tipo de incidente.

Me he ido a donde se dirigían y he pedido hablar con el responsable del operativo, que no sabía qué narices estaban haciendo y que no entendía a cuento de qué venía esa carga que estaba incendiando un ambiente normal que había sucedido durante toda la mañana. Me ha dicho que estaba cumpliendo órdenes y ha hablado con sus superiores. Han decidido retirar el operativo. Aún así ha habido una carga en un instituto, donde había unas 500 personas que estaban haciendo lo que consideraban que tenían que hacer ese día y expresando su opinión. Ha habido algún herido, algunos ataques de ansiedad... Hemos puesto el dispositivo de emergencias. Ha sido desproporcionado desde todos los puntos de vista.

Pero usted se oponía a la celebración del referéndum...

Una cosa es que yo no colabore en la celebración del referéndum por los motivos que ya he explicado y otra cosa diferente es que pueda permitir que ataquen a los ciudadanos de manera indiscriminada sin ningún tipo de motivo.

¿Cómo se podría haber evitado la votación en el día de hoy?

He mantenido desde hace semanas que el día 1 se iba a votar, que no sabía si se iba a votar en los colegios electorales, con urnas, en la calle, en las puertas de las iglesias o en cajas de zapatos. Pero que la gente iba a salir y a expresar lo que pensaba lo tenía clarísimo. Solo hace falta hablar con la gente para saber esto. Una cosa es que no se produzca el referéndum que algunos quieren y otra cosa es que se pueda permitir que aquí se cargue impunemente contra ciudadanos normales.

Una vez que la votación se ha producido en la mayoría de colegios electorales de Catalunya, ¿qué va a pasar?

No lo sé. Si todos actúan en la forma que hoy ha actuado el Gobierno de España no sé qué va a pasar. Aquí solo hay una solución, este es un problema político y solo con gobiernos que estén a la altura y políticos que estén a la altura esto se puede resolver. Solo se puede resolver con diálogo entre las fuerzas políticas, hablando y llegando a algún tipo de acuerdo político. Lo que no se va a solucionar es con cargas policiales ni saltándonos la ley ni cumpliendo solo a través de la ley. No tiene ningún sentido lo que está pasando.

Entiendo de sus palabras que ni Rajoy ni Puigdemont están a ala altura de solucionar el conflicto.

Efectivamente, no están a la altura ni unos ni otros. Pero hoy especialmente el que menos ha estado a la altura ha sido el presidente del Gobierno de España.

El PSC ha sido más duro que el PSOE en su exigencia de responsabilidades a Rajoy y a Puigdemont. ¿Esto por qué es así?

No lo sé. A los hechos nos remitimos. Lo que ha sucedido hoy no tiene ningún tipo de justificación. La gente ha salido a la calle y esto sabíamos que iba a suceder, pero lo que no puede ser es que esto lo paguen personas inocentes que lo único que querían era expresar su opinión. Esto ha traspasado una línea que denunciamos y no estamos de acuerdo con lo que se ha hecho. Espero que después de la carga que se ha hecho en l'Hospitalet no se haya hecho ninguna otra carga porque ha sido lamentable.

El PSOE culpa a la Generalitat de ser la responsable de poner en riesgo la convivencia y la seguridad, ¿lo comparte?

Aquí ha habido irresponsabilidad por parte de los máximos responsables de esta cuestión. Ha habido irresponsabilidad por parte del Govern y una responsabilidad por parte del Gobierno de España por su actuación desmesurada para evitar el referéndum.

¿Cree que Pedro Sánchez debería desmarcarse del Gobierno de Rajoy tras lo acontecido hoy?

Pedro Sánchez no está con el Gobierno de Rajoy, no está al lado del Gobierno de Rajoy y no puede estar en lo que ha hecho y cómo lo ha hecho en el día de hoy.

El PSOE no ha criticado las cargas policiales como sí lo ha hecho el PSC.

No lo sé, no sé lo que ha hecho o no ha hecho. Pedro Sánchez no ha hablado y en un ratito lo hará y dirá lo que tenga que decir.

¿Ha sido un fracaso para Rajoy el 1-O?

Ha sido para todos un fracaso, posiblemente y especialmente para Rajoy, pero ha sido un fracaso de la política.

Pensando en mañana. Hoy habrá un recuento, ¿qué pasa si la Generalitat o el Parlament declaran la independencia de Catalunya?

Espero que eso no suceda, porque acabaríamos con otra situación de acción-reacción que no nos conduciría a nada positivo.

¿Cuál puede ser la vía de salida de Puigdemont para entablar ese diálogo al que apelan?

Habrá que preguntarle a él qué piensa, pero está claro que la única salida es el diálogo. Otra cosa es si me pregunta cómo salen de esta el presidente Puigdemont o Rajoy. Están inhabilitados para continuar.