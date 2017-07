El Parlamento catalán recuerda a Miguel Ángel Blanco con un hemiciclo con muchas ausencias

El Parlament ha empezado el pleno de este jueves guardando un minuto de silencio en recuerdo al concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinado por la banda terrorista ETA hace 20 años.

En un hemiciclo semivacío --sobre todo en la parte donde se ubican JxSí y la CUP--, ha destacado la ausencia de todos los líderes parlamentarios menos de Lluís Rabell (SíQueEsPot); Jordi Turull (JxSí); Inés Arrimadas (C's); Miquel Iceta (PSC); Xavier García Albiol (PP) y los diez diputados de la CUP.

Por parte del Govern han asistido el vicepresidente, Oriol Junqueras; la portavoz, Neus Munté; el conseller de Interior, Jordi Jané, y la consellera de Agricultura, Meritxell Serret, mientras que no ha estado presente el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La sesión del jueves acostumbra a empezar con varios puntos del orden del día que no requieren votación, lo que supone que varios diputados no estén en el plenario, y esta conducta no ha cambiado este jueves pese al minuto de silencio.

Sí ha asistido la Mesa del Parlament al completo: la presidenta, Carme Forcadell; el vicepresidente primero, Lluís Corominas; el segundo, José María Espejo-Saavedra; la secretaria primera, Anna Simó; el segundo, David Pérez; el tercero, Joan Josep Nuet, y la cuarta, Ramona Barrufet.