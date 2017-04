El Partido Popular mantuvo a Ignacio González como secretario general del PP de Madrid pese a su cuenta en Suiza

El Partido Popular mantuvo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González como secretario general del PP madrileño pese a que tenían información de su cuenta en Suiza. Esta es otra de las contradicciones en las que ha caído la formación conservadora para explicar el periplo de los últimos años de la vida política de la mano derecha de Esperanza Aguirre, encarcelado desde la semana pasada por la operación Lezo.

Los dirigentes del PP fueron incapaces el miércoles de explicar por qué desbancaron a Ignacio González de la candidatura a las elecciones autonómicas pero no lo destituyeron del partido ni llevaron a la Justicia o a la policía la información sobre el dinero que tenía González en el país helvético.

El exvicesecretario de Organización del PP Carlos Floriano admitió este miércoles que el diputado autonómico Jesús Gómez le informó de que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza en un reunión en 2014 donde también asistió Juan Carlos Vera, del equipo de Organización de Génova.

"A la vista de lo ocurrido, la conclusión es que el señor González no fue candidato a la Comunidad de Madrid y el señor Gómez, sí", señaló Floriano como explicación de la actitud del partido frente al descubrimiento del nuevo estatus financiero en Suiza del expresidente de la Comunidad de Madrid.

González dimitió dos años después como secretario general del PP de Madrid, un cargo al que accedió tras suceder a Francisco Granados, imputado en la Operación Púnica. La salida de González estuvo rodeada por la polémica ya que Esperanza Aguirre la mantuvo oculta hasta que ella dimitió como presidenta del PP de Madrid asediada por la corrupción. En ese momento Ignacio González estaba siendo investigado por el Caso Ático.

Hay un precedente en sentido contrario con Ricardo Costa, secretario general del Partido Popular valenciano en 2009. Costa había sido vinculado a una serie de irregularidades en las investigaciones del caso Gürtel pero se negaba a dejar su cargo en un ambiente de fuerte tensión política.

Mariano Rajoy tuvo que dar un golpe en la mesa y mandó a Esteban González Pons, entonces vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, hasta Valencia donde proclamó la famosa frase de "a las cuatro de la tarde termina la fiesta y ha llegado el momento de hacer algo o de hacer algo". El significado estaba claro: Costa dimitía o era destituido. El presidente de la Generalitat valenciana y del partido en la región, Francisco Camps, terminó cediendo. Costa fue destituido como secretario general del PP valenciano y portavoz en las Cortes valencianas.

Desde la sede nacional del PP explicaron que cuando se recibió la información sobre la cuenta suiza, se preguntó a Ignacio González y éste "lo negó y también lo negó Esperanza Aguirre. Posteriormente González lo volvió a negar delante de ella", por lo que poco más se pudo hacer en ese momento. "No somos ni policías ni jueces, no teníamos capacidad para averiguar si era verdad", aseguran fuentes del partido.

Esta ha sido la excusa esgrimida por Floriano, aunque entra en contradicción al asegurar que había motivos para impedir que Ignacio González fuera candidato en las listas de las elecciones autonómicas por el PP pero no encuentra las razones para destituir a González del partido ni para llevar esta información a la policía.

"Aquí hay un momento de formación de listas electorales, este señor no iba a ser candidato en Leganes [en relación a Jesús Gómez], parecía que venía con un ánimo de venganza sobre los responsables regionales. El señor González negó que el tuviera algún número de cuenta. En fin, en todos estos procesos llega información contradictoria que está movida por intereses personales", comentó Floriano.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, también cayó en contradicción a la hora de explicar que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, llevó a la Fiscalía documentación de la empresa pública Canal Isabel II que ha servido para implicar a Ignacio González pero que no se hiciera con anterioridad con la cuenta en Suiza.

"Un partido político ante las denuncias tiene unos sistemas limitados, para eso están los tribunales. Tras conocer esa información el partido no le hizo candidato para seguir al frente de la Comunidad de Madrid. Se hicieron las comprobaciones mediante preguntas a la persona afectada. Este señor [en referencia a Ignacio González] ha engañado a la señora Esperanza Aguirre y a otras personas del PP, hoy está en la cárcel", argumentó Hernando.

Tanto Hernando como Floriano aseguraron que "aquí no se tapa ni se va a tapar a nadie. Aquí el que la haya hecho la va a pagar". También han reiterado que "todo lo relacionado con la operación Lezo sale a raíz de una denuncia que presenta la Comunidad de Madrid gobernada por la señora Cristina Cifuentes" (en realidad, la investigación de la Fiscalía comenzó antes). No hubo respuesta a la pregunta de por qué no hicieron lo mismo con la información bancaria de Ignacio González.

El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, señaló: "Lo que hay que hacer es quien tenga información que uno cree relevante ponerlo en comunicación de personas que puedan tomar una decisión en el partido o por supuesto si ve un hecho delictivo, como hicimos nosotros, llevarlo a la Fiscalía o a los tribunales".