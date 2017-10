Pedro Sánchez evita pronunciarse sobre el envío a prisión de los responsables de Òmnium y ANC

Pedro Sánchez evita pronunciarse sobre el envío a prisión de los responsables de Òmnium y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, decidido por la jueza de la Audiencia Nacional que instruye la causa en las que se les investiga por sedición.

"El PSOE tiene muy claro que España cuenta con un estado social de derecho y creemos en la separación de poderes. No me pronuncio sobre las decisiones judiciales que me gustan más o me gustan menos", se ha limitado a responder el secretario general del PSOE.

Preguntado por los periodistas sobre si la prisión incondicional para Cuixart y Sánchez le gusta "más o menos", Sánchez ha eludido responder para no pronunciarse sobre cuestiones que afectan al "ámbito judicial". Así ha respondido en unas declaraciones a los medios realizadas en una de sus visitas a las zonas afectadas por los incendios en Galicia.

La decisión de la jueza, no obstante, no ha caído bien en el partido de Sánchez. Fuentes socialistas aseguran que es un "error" tomar una decisión de estas características en este momento. El líder socialista expresado, en ese sentido, que respeta y comprende las "opiniones que se puedan tener".

El PSC ha criticado duramente la decisión de la jueza de enviar a prisión a los responsables de Òmnium y la ANC por considerarla "desproporcionada". Los socialistas catalanes creen que esta respuesta "judicial" perjudica la senda del diálogo por el que apuestan.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, fue de los primeros en reaccionar tras conocerse la decisión de la jueza, que tachó de "desproporcionada". Además, recordó que los socialistas catalanes ya habían criticado que fueran acusados de sedición a finales de septiembre –antes del 1-O–.

Esa posición es compartida por más de un centenar de alcaldes y dirigentes del PSC. "Los conflictos políticos no se resuelven enviando a prisión a las personas que organizan manifestaciones. Todo este despropósito debe detenerse ya", expresó en Twitter Nuria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma y miembro de la Ejecutiva de Sánchez.

"Es una medida desproporcionada. Me reafirma en que la solución es política, no judicial", señaló en esa misma línea la alcaldesa de l'Hospitalet y dirigente del PSC, Nuria Marín. El enfado es compartido entre los socialistas catalanes.

Quina bararitat, desproporcionada decisió.En moment de política i diàleg,resposta judicial és nefasta.Un gran error per Catalunya i Espanya. — Marc Lamuà Estañol (@MarcLamua) 16 de octubre de 2017

Així no. Amb mesures penals desproporcionades no es resoldrà el conflicte #ParlemJa — Lídia Guinart (@lidiaguinart) 16 de octubre de 2017

Com a PSC ni governem a Catalunya ni a Espanya. Ni som la Fiscalia, ni la jutgessa. Hem fet el possible per evitar aquesta situació, davant el menyspreu dels que tenien pressa i dels que no movien un dit. Diem que no compartim l’empresonament. I som els que hem de rebre? — Raúl Moreno (@raulmorenom) 16 de octubre de 2017

"Así no. Con medidas penales desproporcionadas no se resolverá el conflicto", señaló la diputada en el Congreso Lídia Guinart. "En momento de política y diálogo, respuesta judicial es nefasta. Un gran error para Catalunya y España", agregó su compañero de bancada Marc Lamuà.

Los socialistas han recibido, por su parte, críticas por su apoyo al Gobierno, con quien Sánchez trabaja codo con codo para responder al desafío independentista. "Como PSC ni gobernamos en Catalunya ni en España. Ni somos la Fiscalía, ni la juez. Hemos hecho lo posible para evitar esta situación, ante el desprecio de los que tenían prisa y de los que no movían un dedo. Decimos que no compartimos el encarcelamiento. ¿Y somos los que tenemos que recibir?", lamentó el diputado del PSC en el Parlament Raúl Moreno.

En el sentido contrario, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado contra los socialistas por haber cuestionado la decisión de la magistrada.