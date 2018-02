Podemos estudia cómo llevar al Tribunal Constitucional la falta de proyecto de presupuestos generales de 2018

El Gobierno tiene serias dificultades para sacar adelante la ley más importante a la que se enfrenta un Ejecutivo cada año: los Presupuestos Generales del Estado. El proyecto de los de 2018, año que se acerca a su tercer mes, ni siquiera se han presentado en el Congreso, lo que incumple la Constitución. Una situación que la dirección de Podemos estudia cómo denunciar ante el Tribunal Constitucional, según ha confirmado este lunes el secretario de Organización, Pablo Echenique.

El texto constitucional marca en su artículo 134.3 que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Algo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha hecho.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido de que pueden prorrogar las cuentas de 2017, aprobadas ya con meses de retaso en su día, hasta 2020. Es decir, hasta el final de la legislatura.

El Consejo de Coordinación de Podemos ha debatido este lunes de qué herramientas disponen para que el Gobierno cumpla con el mandato constitucional. Pero, según ha aclarado Echenique, no se ha tomado una decisión todavía.

El secretario de Organización ha asegurado que un recurso ante el Constitucional "depende de que haya un acto jurídico" y, en este caso, "no está claro que lo haya habido. La no presentación de los presupuestos va en contra del texto explícito de la Constitución", ha señalado. "Pero no está claro cómo recurrirlo. Lo estamos debatiendo", ha añadido.

El número dos orgánico de Podemos ha aprovechado para reprender al PP por no presentar su proyecto de presupuestos para 2018. "En todo caso de lo que no cabe duda es del autoritarismo del Gobierno. El señor Montesquieu se debe estar revolviendo en su tumba por la violación de la separación de Poderes", ha asegurado.

El Gobierno "llama a los magistrados del Constitucional para presionar, algo que habría hecho dimitir al presidente del Gobierno en cualquier país".