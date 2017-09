Podemos se niega a "blanquear" al PP como "adalid de la legalidad" con Cs

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha explicado hoy que votarán en contra de la iniciativa de Ciudadanos que pide cerrar filas con el Gobierno ante el desafío separatista porque se niegan a "blanquear" con su voto la estrategia del PP de hacerse "adalid de la legalidad".

En rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces, Montero ha vuelto a denunciar la "ofensiva antidemocrática" del PP en Cataluña y ha asegurado que Unidos Podemos no va a contribuir a esa "escalada de tensión" de la que considera que el principal responsable es el PP, que está "profundizando la crisis territorial".

Con ese mismo argumento, Montero ha explicado las diferencias entre la comisión sobre el modelo territorial que propone el PSOE y la asamblea de cargos públicos que quiere convocar Podemos, después de que la portavoz socialista, Margarita Robles, haya dicho que esa iniciativa tiene cabida en la comisión.

La portavoz de Podemos ha considerado que la comisión del PSOE es "útil" si todas las partes implicadas participan y entran en el diálogo, pero cree que la reunión de alcaldes y parlamentarios que propone va "más allá" porque no sólo quieren hablar de la crisis territorial sino actuar contra la "ofensiva antidemocrática del PP".

Críticas que ha repetido para justificar su voto en contra de la iniciativa de Ciudadanos que debate hoy el Congreso.

No comparten el objetivo de ese propuesta porque defienden que es el momento para el diálogo y la defensa de la democracia y eso, ha asegurado, es lo que persiguen al convocar una asamblea extraordinaria de cargos públicos.

"Un espacio que sí invita al diálogo y a la negociación y no contribuye a la escalada del conflicto", ha dicho Montero al recalcar que no van a avalar con su voto la estrategia de los "socios" del Gobierno, en alusión a Ciudadanos, para legitimar y "blanquear" al PP.

No obstante, la portavoz de Podemos no ha dado muchos más detalles de la asamblea que están preparando y que pretenden convocar antes del referéndum del 1 de octubre, y no ha concretado ni fecha, ni lugar ni posibles asistentes.

Ha celebrado, eso sí, el recibimiento que ha tenido su propuesta en partidos como el PNV, el PDeCAT y ERC y ha lamentado el rechazo del PSOE, que desearía que pudiera sumarse.

"Desearíamos que los socialistas estuviesen al lado democracia en este momento" y "creo que a su militancia también le gustaría ver al PSOE más cerca de nosotros y no de un partido como el PP", que está "rompiendo todos los consensos territoriales que articulaban la convivencia".

Sobre la posición o actuaciones que Unidos Podemos realizará el 1 de octubre, Montero se ha limitado a repetir que consideran la consulta una "movilización política legítima", ante la que llaman a los ciudadanos que "conozcan sus derechos y los ejerzan de la forma que mejor consideren".