Portavoces de Interior cruzan reproches sobre Jusapol y el apoyo al presupuesto que inicie la equiparación policial

Los portavoces de Interior en el Congreso han cruzado este martes reproches sobre el papel de la plataforma Jusapol y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, para unos necesarios y para otros una "trampa", en una jornada organizada por los sindicatos policiales para abordar la hoja de ruta con la que alcanzar la equiparación salarial con policías autonómicas.

Los sindicatos han invitado a los portavoces de PP, PSOE y Ciudadanos a una asamblea abierta celebrada en la sala multiusos del Complejo Policial de Carabanchel (Madrid) en la que los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado han pedido a los representantes públicos que "pasen de las palabras a los hechos". "Nos pedís unidad de acción pero vosotros no tenéis esa misma unidad", ha lamentado un policía.

El portavoz del PP José Alberto Martín-Toledano lo ha fiado todo a la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado y ha arrancado el aplauso de los asistentes cuando ha criticado que la negociación sobre la equiparación se intente llevar a cabo desde plataformas como Jusapol y no pactando con los sindicatos y asociaciones representativos de la Policía y de la Guardia Civil.

"Atacar al modelo sindical no es bueno, puedo parecer bueno a corto plazo pero al final se carga el modelo de representación entre los trabajadores y el Estado, y luego nos arrepentiremos de eso. Llamar traidores a gente que ha ganado su representación es un error", ha defendido el portavoz del PP.

Martín-Toledano ha defendido la propuesta del Ministerio del Interior de destinar hasta 1.500 millones de euros para una equiparación "total", incluido derechos sociolaborales, que se llevará a cabo en los próximos tres años. Mañana se celebra la primera reunión de la mesa técnica bajo la presidencia del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

El portavoz del PP ha dicho que tiene "casi absoluta seguridad de que se alcanzará un acuerdo satisfactorio" pero ha pedido "humildad" y no "enredar buscando medallas". El 'popular' ha pedido a policías y guardias civiles que, además, rechacen la derogación de la prisión permanente revisable, "que quiere toda la sociedad para no tener asesinos en la calle", o la Ley de Seguridad Ciudadana, "que protege el trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado".

EL PSOE NO QUIERE RECORTES

El mensaje de Martín-Toledano a otros partidos, sobre todo a Ciudadanos y Podemos, lo ha resumido con la siguiente idea: "Si tanto me quieres no me utilices políticamente". Esto último es lo mismo que ha dicho el portavoz de Interior del PSOE, David Serrada, muy criticado por deslizar que su partido no apoyará un presupuesto que ha calificado de "trampa" porque, según él, se quiere incluir una partida para equiparación salarial pero con recortes en paralelo a funcionarios y en materias como sanidad o educación.

La mayoría de reproches, tanto de los representantes políticos del PP y Ciudadanos como de los asistentes a la asamblea, se han centrado en el PSOE. "Entonces nos engañaron", ha dicho un policía recordando los años de Gobierno socialista, "y ahora no nos apoyan". "Seguimos teniendo la misma miseria y las mismas calamidades, queremos hechos y no palabras", han pedido los agentes al portavoz del principal partido de la oposición.

"El PSOE dice no al presupuesto porque ha dicho que no a todos los presupuestos cuando gobierna el PP, igual que el PP dijo que no a los presupuestos del PSOE", ha resumido el portavoz de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, subrayando que es este "hartazgo al bipartidismo" el que detectan las encuestas.

El incremento de plantillas y de medios materiales o la aprobación de una Ley de Retribuciones han sido otros de los aspectos abordados. El representante de Ciudadanos ha pedido la abstención del PSOE en los presupuestos, abriendo la posibilidad de mejorar también el sueldo también a otros trabajadores como los funcionarios de prisiones.

Un guardia civil le ha dicho a Gutiérrez que en cuatro meses "ha aprendido mucho", recordándole que fue abucheado en otro acto en Palencia cuando habló de equiparación entre policías y guardias civiles sin mencionar a las policías autonómicas. El diputado ha reconocido esto y ha defendido el respaldo de Ciudadanos a Jusapol cuando ha oído reproches por aceptar a esta plataforma como un interlocutor válido, a pesar de no tener representantes en los consejos de la Policía o la Guardia Civil.

"Nosotros", ha dicho Gutiérrez sobre Ciudadanos y su relación con Jusapol y otras organizaciones, "somos un partido político que apoya los derechos de un colectivo, servimos de vehículo y ni juzgados ni valoramos".

El portavoz del partido naranja ha dicho que su opinión es que habrá acuerdo sobre presupuestos para mayo-junio, con lo que la mejora salarial se empezará a percibir en la nómina de enero de 2018, aunque ha advertido de que el reparto de esos 500 millones por año tendrá que ser negociado por sindicatos y asociaciones. "Nosotros ahí no podemos ser un interlocutor válido", ha señalado.