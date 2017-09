Puig reitera que el 2 se deberá empezar a trabajar por un nuevo modelo territorial con la financiación como clave

Puig, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en València tras asistir a la inauguración de L'Alqueria del Basket, ha indicado que hasta que no haya un presupuesto para el próximo año es "evidente" que existe un problema para su ejecución, pero ha recalcado que aún estamos "en la discusión política después del informe de los expertos" sobre financiación, por lo que ha considerado que no se deben "buscar excusas" sino "seguir trabajando para que a finales de 2017 esté terminado el nuevo modelo".

A su juicio, ese nuevo modelo "se puede poner en marcha perfectamente" en 2018 porque espera que en el próximo año haya presupuestos u "otras circunstancias políticas" que hagan posible que estén las cuentas generales del Estado puesto que un país "no puede vivir" sin ellas.

Al respecto, ha subrayado que la crisis territorial actual con la situación de Cataluña "nos afecta negativamente" pero ha advertido de que esto "no puede ser excusa". "El día 1 será el día 1, pero el 2, 3 y el 4 debemos trabajar juntos para construir un nuevo modelo territorial en España en el que una pieza clave es el nuevo modelo de financiación", ha reclamado.

El 'president' ha admitido que ve con "con mucha preocupación" lo que está sucediendo en Cataluña porque la Comunitat tiene con esta comunidad autónoma una relación "muy estrecha en lo económico, social y cultural" y se ha mostrado igualmente "preocupado" por la "tensión y la confrontación" que se está produciendo.

No obstante, ha insistido en que ese "no es el camino" puesto que cree que el único posible es el diálogo. "Tampoco lo es saltarse la ley", ha advertido, para añadir que la ley "se hace y se cambia desde la política". Así, ha resaltado que después del 1-O, que ha deseado que transcurra "con la menor confrontación posible", el 2 "hay que hablar del nuevo modelo territorial porque no solo es un problema de Cataluña" sino de igualdad entre ciudadanos.

"Nosotros tenemos una necesidad de encaje", ha dicho, aunque no por carácter identitario sino porque "sufrimos una discriminación objetiva y es evidente que hay que cambiar el modelo territorial". A su juicio, se debe "avanzar hacia una reforma constitucional" y no mirar "hacia el otro lado". "Tenemos que cambiar las cosas para mejorar el encaje de todas las comunidades autónomas en España", ha insistido.