Puigdemont no ve "normal" que los Mossos no participen en foros internacionales

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha resaltado hoy el compromiso histórico y de futuro de los Mossos d'Esquadra para ser una policía "europea, moderna y democrática", y ha advertido de que "no es normal" que no participen en foros internacionales de seguridad, como prevé el Estatut.

El presidente catalán ha lanzado este aviso durante la toma de posesión del hasta ahora comisario jefe Josep Lluis Trapero como nuevo "mayor" de los Mossos d'Esquadra, el cargo de más rango de la policía catalana, vacante desde que en 2007 Joan Unió abandonó el cuerpo.

Puigdemont ha destacado que el gobierno catalán está "comprometido" para que los Mossos d'Esquadra se erijan como una policía "europea, moderna y democrática", además de "comprometida con la sociedad a la cual sirven y de la que emanan", tanto ahora como en "el futuro que elijan los catalanes para este país".

El presidente ha recordado que los Mossos han ido asumiendo más competencias con el paso de los años, por lo que ha advertido de que "no es normal" que desde el año 2009 no se haya reunido la Junta de Seguridad en Cataluña ni que los Mossos no participen en "foros internacionales" sobre seguridad, como recoge el Estatut de 2006, que prevé que puedan acudir a estos foros junto a las fuerzas de seguridad del Estado, posibilidad que nunca se les ha ofrecido.

"No es normal -ha insistido Puigdemont-, porque a quien acaba perjudicando es al ciudadano, que espera con todo del derecho que la policía responda a sus expectativas con su servicio profesional".

En el acto, al que han acudido la mayoría de los consellers, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, así como mandos de los Mossos, la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército, el presidente catalán ha recordado que la restitución del histórico cuerpo de los Mossos d'Esquadra tras la Dictadura "formó parte del paquete de demandas democráticas y de autogobierno" en Cataluña, bajo el eslogan "Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia".

Puigdemont ha remarcado la importancia de que los Mossos se conviertan en el cuerpo policial al que aspiraba la sociedad catalana que reclamó su restitución durante la transición.

"No tenemos que dejar de reclamar que pueda ser efectivamente aquella policía europea, moderna y democrática al servicio de la sociedad a la que nos comprometimos, a la que nos comprometemos y a la que nos continuaremos comprometiendo en el futuro que elijan los catalanes para este país", ha indicado.