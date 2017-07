Rajoy acusa a Iglesias de "corrupción de valores democráticos" por Venezuela

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado hoy al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de "corrupción de los valores democráticos" por su actitud con Venezuela que cree fruto de haber recibido dinero de ese país que les impide ser libres.

El enfrentamiento dialéctico ente Rajoy e Iglesias ha tenido como escenario el hemiciclo del Congreso, donde el secretario general de Podemos ha preguntado sobre el coste para los españoles de los casos de corrupción que afectan al PP.

Ha sido la última sesión de control al Gobierno hasta el mes de septiembre y Rajoy ha tenido que contestar en ella a otra pregunta de la portavoz parlamentaria socialista, Margarita Robles, sobre la reprobación de los ministros Cristóbal Montoro y Rafael Catalá.

Una cuestión que ha aprovechado para avalar la gestión de los titulares de Hacienda y Justicia y para ratificar su permanencia en el Ejecutivo porque sólo él tiene la potestad de decidir quién forma parte del mismo.

En su pregunta sobre la corrupción, Iglesias ha citado algunos casos en los que han estado involucrados representantes populares y ha recordado los 23,5 millones de euros de fondos públicos que, según un auto del juez Eloy Velasco en el caso Lezo, fueron desviados a paraísos fiscales por "la trama organizada por el PP".

Una cantidad con la que ha dicho que se podría pagar el ingreso hospitalario de 52.500 personas un día, las becas residencia de 15.600 estudiantes durante un curso escolar o la compra de cien aparatos de alta generación para hacer mamografías.

"Seguramente me va a responder que un vaso es un vaso o me va a contar que Venezuela, pero le digo una cosa: mientras ustedes estén en el Gobierno, los ciudadanos españoles van a tener que pagar de su bolsillo sus casos de corrupción. Por eso nosotros vamos a trabajar para echarles", ha avisado.

Rajoy ha tomado la palabra para asegurar que Iglesias sólo había acertado en augurar que le iba a sacar a colación Venezuela.

Y lo ha hecho tras garantizar que él combate toda la corrupción, también la que cree que afecta a Podemos al negarse, por ejemplo, a denunciar en el Congreso la violación de derechos humanos en países "amigos" como Venezuela o a condenar la invasión de su Parlamento.

También cree que queda demostrada al llamar "golpista" al opositor Leopoldo López.

"Esa es la corrupción de los valores democráticos, la que ustedes practican, porque a ustedes les han pagado y no son libes para defender su posición", ha subrayado.

Para Rajoy, los dirigentes de Podemos "se agarran al mantra de la corrupción como un clavo ardiendo" no para combatirla, sino para intentar algún provecho político que ha pronosticado que no van a conseguir.

Menos bronco ha sido el debate con Margarita Robles, quien deseaba conocer qué va a hacer el presidente después de que el Congreso haya reprobado a Montoro y Catalá.

La respuesta de Rajoy es que, de acuerdo con la Constitución, sólo él tiene la competencia de nombrar a los miembros de su Gabinete y no piensa hacer nada: "Como no me obligan (las reprobaciones) a tomar ninguna decisión, eso es lo que voy a hacer".

De esta forma ha ratificado a sus dos ministros aunque mostrando su respeto por las decisiones que pueda adoptar el Parlamento y que cree que, en este caso, tienen el valor político que cada uno le quiera dar.

La portavoz socialista ha acusado al Gobierno de actuar con "arrogancia y autoritarismo" frente al Parlamento y le ha pedido que respete las decisiones de los diputados como representantes de la soberanía nacional.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha planteado una pregunta a Rajoy, en este caso de carácter económico, para interesarse por el momento en el que entrará en vigor la ley de Medidas Urgentes al Trabajo Autónomo.

Esta ley, impulsada por Ciudadanos y que fue avalada por el Congreso el pasado 29 de junio, entrará en vigor este mismo año, según ha asegurado el presidente del Gobierno.