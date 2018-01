Rivera celebra los datos récord del turismo a pesar de la 'turismofobia' y el desafío del 'procés'

Para Rivera, el 'procés' en Cataluña ha afectado "sobre todo a Barcelona", la ciudad natal del dirigente y "una de las ciudades más importantes a nivel turístico en el mundo", ha apuntado.

El líder de Ciudadanos ha destacado el problema que supuso a lo largo de 2017 la contestación social por parte de algunos ciudadanos contra el turismo, la conocida como 'turismofobia". El año pasado cerramos el verano con el debate sobre uno de los problemas que más han perjudicado al turismo en España, la 'turismofobia'", ha recordado.

Sin embargo, a pesar de los retos a los que se ha enfrentado en turismo español en 2017, Rivera ha destacado la "fortaleza" de España "cuando algunos quieren destruir la unidad del país". "Los españoles también somos turistas cuando salimos de nuestro país", ha apuntado sobre los movimientos sociales en contestación al turismo.

"A mí no me gusta que me reciban con pintadas, enfrentamiento y amenazas cuando viajo a otro país", ha señalado Rivera.

ESPAÑA DEBE DE APOSTAR POR OTROS SECTORES.

Rivera ha destacado que el futuro de España "no puede pasar por depender solo del turismo". El presidente de Ciudadanos ha abogado por apostar por otros sectores más allá del turismo y ha pedido "una voluntad política y económica para diversificar la economía española".

Para ello, Rivera propone apostar por "innovación, formación y capital humano". No obstante, ha recordado que con su visita a Fitur busca "apoyar el turismo sin fisuras", pero también la modernización de España.