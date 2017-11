Rivlin rechaza amnistiar a un exsoldado que mató a un palestino incapacitado

Jerusalén, 19 nov (EFE)-. El presidente de Israel, Reuvén Rivlin, rechazó hoy en una carta la petición de amnistía del exsoldado Elor Azaria, quien mató a un atacante palestino ya incapacitado, aduciendo que "otra reducción de la condena dañaría la fuerza del Ejército y del Estado".

"Los valores del Ejército, entre ellos la pureza de las armas, son un elemento fundamental de su fuerza", dice Rivlin en su carta como argumento del rechazo a la petición de Azaria, hecha pública en comunicado oficial.

Elor Azaria mató a un atacante palestino que yacía herido en el suelo en marzo de 2016, un incidente capturado en vídeo por una ONG israelí que se difundió ampliamente, y fue juzgado y condenado por ello a un año y medio de prisión a principios de 2017.

Azaria envió su petición de clemencia a Rivlin hace un mes: "Lamentablemente no he recibido un juicio justo. Así es como me siento y nada puede cambiarlo. En cualquier caso solicito justicia y clemencia, la esencia del perdón presidencial", decía la carta reproducida en los medios locales.

En el mes de septiembre el jefe del Estado Mayor del Ejército, Gadi Eisenkot, ya redujo cuatro meses de la condena de Azaria, provocando conflicto en la opinión pública y una cadena de apelaciones legales en contra de la medida.

Inmediatamente después de la publicación del rechazo de Rivlin hoy, el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, quien ha apoyado en diversas ocasiones la amnistía de Azaria, dijo que el presidente "había tenido la oportunidad de poner fin a este asunto que ha sacudido a la sociedad israelí (...) y curar las heridas de la sociedad", informó el diario Yediot Ajaronot.

Menos benévola fue la ministra de Cultura y Deporte, Miri Regev, quien dijo que el presidente "ha dañado la institución de la amnistía y ha elegido abandonar a Elor".