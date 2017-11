Sáenz de Santamaría tacha a Podemos de "comparsa" de los independentistas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado hoy a Podemos de actuar como "comparsa" de los independentistas y se ha mostrado convencida de que la ruptura del pacto en el Ayuntamiento de Barcelona es un "pago anticipado" para poder estar en el gobierno de la Generalitat.

"Quieren liderar el bando de los independentistas", le ha dicho Sáenz de Santamaría al diputado de En Comú Podem, Xavier Domènech, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, a quien le ha pedido que "no venga aquí a hablar de gobierno, cuando a usted sólo le importa meter la cuchara en el gobierno de la Generalitat".

La vicepresidenta ha respondido así a las críticas de Domènech sobre que el Gobierno no tiene ningún proyecto para Cataluña y, por tanto, tampoco para España, más que aplicar el artículo 155 de la Constitución, convocar elecciones y volver al 155 si no les gusta el resultado.

"La excepcionalidad se ha convertido en una forma de gobierno", ha denunciado el diputado, para quien el Gobierno actúa como partido.

Sáenz de Santamaría ha vuelto a defender la aplicación del 155 para que se respete la legalidad y la normalidad institucional en el autogobierno de Cataluña y las elecciones del 21 de diciembre para "devolver la voz a los catalanes" y ha incidido en que todo se ha hecho con el apoyo del 80 por ciento del Senado.

"Yo no me presento a esas elecciones, usted sí, por tanto lo conveniente sería que dijera para qué y para quién piden el voto en Cataluña, qué es lo que usted propone, pero sobre todo lo que se propone, señor Domènech. Es su turno", le ha espetado.

Como candidato de CatComú-Podem, el diputado le ha replicado que no se propone construir un bloque "patriota" para gobernar contra una parte de Cataluña, sino trabajar para aportar "soluciones reales que vayan más allá, de una vez por todas, de los viejos bloques".

"Ser candidato y diputado es compatible, lo que no es compatible es presentarse en Cataluña como comparsa de los independentistas y aquí querer aparecer como campeón de los demócratas", le ha reprochado la vicepresidenta.

Ha añadido que para Domènech la democracia la deciden 300 militantes de los comunes que han roto el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona, donde residen 1,7 millones de habitantes. "Eso es lo que le importan a usted los habitantes de Barcelona", ha advertido.

Sáenz de Santamaría ha criticado que el diputado hable de bandos, cuando la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, parece estar aspirando a "liderar el bando independentista" al acudir a manifestaciones y hablar de "presos políticos", declarar que no sabe si hay república o no en Cataluña y negar el 155 y que Carles Puigdemont ya no es presidente de la Generalitat.

"Habla usted de bandos, pero quieren liderar ustedes el bando independentista", ha concluido.