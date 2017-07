Sánchez avisa a Rajoy que si no habla con Puigdemont él tomará la iniciativa

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido hoy al presidente Mariano Rajoy que el Gobierno de España "abra vías de diálogo" con el Govern de Cataluña y le ha dicho que, si no lo hace, los socialistas plantearán "iniciativas legislativas" en esta materia para que sean consensuadas.

Según ha explicado la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, tras la reunión de dos horas y media entre Sánchez y Rajoy, éste ha asegurado al líder socialista que "lo iba a estudiar".

Robles no ha querido avanzar en qué consistirían esas iniciativas legislativas, pero ha recordado que "por ahí pasan todas las normas que tienen rango de ley" y ha apuntado que las posibilidades son "muy amplias: reforma constitucional y todo tipo de normas en materia de financiación".

"Se verá en su momento, no se pueden adelantar acontecimientos", ha recalcado la portavoz socialista, al tiempo que ha defendido que si el Gobierno español y catalán no inician un diálogo para resolver la crisis territorial de Cataluña, el PSOE "no se resigna a ser un convidado de piedra", sino que hará una "oposición útil que aporte ideas y soluciones".

También ha subrayado que, si bien durante el encuentro no se ha hablado de la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución ante el desafío independentista catalán del 1-O, la ejecutiva del PSOE entiende que "esa solución nunca sería procedente ni la apoyaría".

Durante su encuentro, en el que Sánchez ha reiterado una vez más a Rajoy que "siempre va a tener el apoyo del PSOE en la defensa de al legalidad y la Constitución", el líder socialista ha pedido al presidente "mesura" en el tratamiento de lo que está ocurriendo en Cataluña, a fin de "evitar determinadas declaraciones que puedan entenderse como una provocación" y que, a su juicio, son "innecesarias".

En su comparecencia, Robles ha hecho hincapié en que Sánchez ha transmitido a Rajoy su "exigencia de no quedarse quieto y esperar a ver que pasa el 1 de octubre".

También ha incidido en que "el que gobierna es el que tiene que presentar propuestas" y en que debería hacer reflexionar al Gobierno el hecho de que cinco año después de que empezara esta crisis "no solo no se haya avanzado, sino que estemos peor que en el 9N".

"No se puede uno atrincherar en planteamientos absolutamente defensivos, sino que hay que dar soluciones", ha reivindicado la representante socialista, para quien el diálogo entre Rajoy y Puigdemont es "imprescindible" y debería pasar por reuniones entre sus respectivos gobiernos.

Para los socialistas la reunión no solo ha sido "útil" y "cordial", sino que en ella el presidente y el jefe del principal partido de la oposición han convenido que "a partir de ahora la comunicación entre ambos va a ser "absolutamente fluida".

Robles ha dicho que, aunque Rajoy y Sánchez son dos políticos "muy diferentes", los dos tienen un "profundo sentido de Estado".

Ha asegurado además que la reunión "no ha sido un monográfico de Cataluña", sino que también han hablado de política internacional, donde han tenido una "absoluta sintonía", y de política social.

Sánchez le ha trasladado a Rajoy la preocupación del PSOE ante la decisión de EEUU de abandonar el acuerdo de París sobre cambio climático y le ha pedido que ese asunto sea una prioridad del Gobierno y que impulse que así se recoja también en los acuerdos de la cumbre del G-20 a la que asistirá esta semana.

El líder socialista ha trasmitido a Rajoy que el PSOE apoyará "sin fisuras" la posición de la UE sobre el Brexit y le ha expresado su "enorme preocupación" ante la crisis de refugiados y de inmigración.

"No puede volver a ocurrir un drama como el que se ha producido en el mar de Alborán, esta sociedad no puede ser insensible a que haya 50 muertos", ha dicho Robles tras indicar que Sánchez le ha pedido también al presidente que no "se ponga de perfil" ante este problema.

En política social, ha exigido al presidente que alcance un acuerdo con los sindicatos sobre la subida salarial y le ha advertido de que cualquier recorte de la "hucha de las pensiones" se va a encontrar con la oposición de los socialistas.

También le ha planteado su preocupación por el empleo joven y los parados de larga duración y han abordado medidas contra la violencia de género en el marco de la subcomisión parlamentaria, que el PSOE quiere que no se queden en un "brindis al sol".