De la Serna reclama el apoyo del PSOE a los Presupuestos del Estado para 2018

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha pedido el apoyo del PSOE a los Presupuestos de 2018 y para hacer posible un cambio del modelo de financiación, y ha advertido, en referencia al PSPV-PSOE, que "es más útil sentarse a la mesa y levantar la mano en el Congreso que ponerse tras una pancarta".

De la Serna, que ha asistido hoy al "Foro Las Provincias" en Valencia, ha informado de que el presupuesto de Fomento para 2018 "crece de forma importante, también en el capítulo de inversiones", pero ha precisado: "si no disponemos de presupuesto no podemos tirar de las partidas para ejecutar inversiones".

Por ello, ha insistido, "no parece muy coherente situarse tras una pancarta para reclamar más inversión para un territorio y que quienes tienen la oportunidad de poder decir sí a unas cifras que suponen más inversión no lo hagan, que no levanten la mano en el Congreso".

El próximo 18 de noviembre todos los partidos, excepto el PP, empresarios y sindicatos celebrarán en Valencia una manifestación para reclamar una mejora de la financiación autonómica.

En referencia a la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, De la Serna ha subrayado "está en manos de la oposición" mejorar en este aspecto, porque el Gobierno "ni aprueba unos presupuestos ni un nuevo modelo de financiación".

"Estamos en minoría y necesitamos el apoyo de otros grupos -ha agregado-. El nuevo modelo de financiación será inabordable sin el apoyo del PSOE".

Según el ministro, "los presupuestos garantizan una mayor inversión en toda España, especialmente donde hay proyectos maduros, y la Comunitat es uno de ellos".