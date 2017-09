Solana avisa de que el 1-O amenaza la democracia y pide responder con el peso de la ley, pero también con diálogo

En un artículo recogido por Europa Press, el político socialista afirma que la consulta convocada para este domingo tiene que ver con algo más que el deseo de los catalanes de más autogobierno.

El consenso nacional que ha funcionado en España los últimos 40 años, desde la reinstauración de la democracia, está siendo desafiado por la "campaña irresponsable del Gobierno catalán en favor de un referéndum de independencia", advierte el exministro español.

MÁS AUTOGOBIERNO QUE EN ESTADOS FEDERALES

Solana subraya que la Constitución española, que establece los mecanismos necesarios para ser reformada, otorga a las Comunidades Autónomas "competencias importantes" que van más allá de las que tienen regiones semiautónomas en Estados federales.

Para Solana, el problema con este referéndum tiene que ver con el hecho de que los líderes políticos catalanes están "ignorando los procedimientos democráticos" para conseguir su objetivo. "El Gobierno en Madrid y los tribunales han sentenciado que el referéndum es ilegal. Pero los líderes políticos catalanes que están a favor de la secesión han acelerado sus planes anticonstitucionales de división", señala.

"No hay un estado de emergencia de facto en Cataluña, como algunos arguyen en la región. No hay suspensión de derechos humanos ni civiles. Las autoridades centrales no están persiguiendo a la gente en Cataluña por apoyar la independencia", abunda.

Solana reconoce que le preocupa que esta vulneración de la Constitución por parte de los independentistas haga "temblar los cimientos" de la democracia española y aconseja responder a este desafío "con la fuerza plena" de los valores democráticos españoles y el peso de las "normas e instituciones democráticas".

Pero ve necesario también establecer "una conversación franca y constructiva sobre los errores cometidos por todas las partes en años recientes y cómo afrontarlos".

"A lo largo de mi vida, he sido testigo de la fragmentación de muchos países y no puedo concebir que esto suceda en la Unión Europea de nuestros días. Espero que el diálogo prevalezca y que la salida de esta crisis sea una oportunidad para mejorar nuestro sistema democrático y reforzar nuestras instituciones", concluye.