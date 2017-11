Trias "nunca" ha tenido dinero en el extranjero pero investigará los documentos publicados en los 'Papeles del Paraíso'

El presidente del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona y exalcalde, Xavier Trias, ha asegurado este lunes que "nunca" ha tenido dinero en el extranjero, pero él y sus hermanos investigarán los documentos revelados el domingo por 'El Confidencial' y 'La Sexta' según los cuales se beneficiaron de un "vehículo offshore" que ocultaba presuntamente dinero en Suiza.

"Nunca he tenido ninguna relación con ninguna cuenta o producto financiero en el extranjero; nunca he tenido dinero en el extranjero; nunca he tenido conocimiento ni he participado en operaciones financieras supuestamente ligadas a mi familia", ha dicho en un comunicado.

Trias ha destacado que no es la primera vez que recibe acusaciones similares que después se han demostrado falsas: "Estoy seguro de que así será de nuevo ahora".

Él y sus hermanos han decidido abrir una investigación, por lo que un abogado contactará con los periodistas que han publicado la reciente información, para recibir los datos que tienen y "poder verificar su veracidad".

"A todos los hermanos estas informaciones nos han generado un gran desconcierto", ha dicho, y ha añadido que su propia actividad pública se ha guiado por la honestidad, la vocación de servicio y la mejora de la vida de la gente.

LA INFORMACIÓN PUBLICADA

Según la información publicada el domingo, su nombre aparece junto al de sus padres y sus hermanos en The JTB Family Settlement, un fideicomiso o 'trust' con el que la familia pudo controlar activos alojados en la sucursal helvética de RBS Coutts Trustees Ltd., la exclusiva filial de banca privada del Royal Bank of Scotland.

Esta "estructura opaca" se mantuvo operativa al menos de 1994 a 2008, según 'El Confidencial', y sus titulares eran sus padres; y junto a ellos también aparecen como beneficiarios Trias y sus 11 hermanos.

'El Confidencial' precisa que, tras la muerte del padre el 25 de noviembre de 1994, la madre quedó como única titular con vida del 'trust', y les sirvió presuntamente para controlar fondos depositados en la oficina de RBS Coutts en Ginebra a través de una sociedad instrumental con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas.

Según esta información, tras la muerte de la madre, el 12 de julio de 2008, los Trias activaron un procedimiento para repartirse los activos que supuestamente habían permanecido ocultos hasta ese momento.