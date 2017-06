Trump sugiere que Comey pudo cambiar su relato al creer que había grabaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió en una entrevista divulgada hoy que habló de la posible existencia de cintas de sus charlas con James Comey para presionar al exdirector del FBI, de quien dijo que es posible que cambiara su versión de los hechos al pensar que había grabaciones.

"Cuando él (Comey) se enteró de que, ya sabes, podía haber cintas ahí fuera, sean cintas gubernamentales o cualquier otra, quién sabe, yo creo que su historia pudo haber cambiado", comentó Trump durante una entrevista con el programa matutino de televisión "Fox and Friends" emitida hoy.

"Mi historia no cambió. Mi historia fue siempre una historia sincera. Mi historia fue siempre la verdad", defendió Trump.

El presidente zanjó este jueves un misterio que él mismo había creado al admitir que no tiene cintas ni grabó sus conversaciones privadas con Comey, sin descartar que existan esas grabaciones.

"No tengo ni idea de si hay 'cintas' o grabaciones de mis conversaciones con James Comey, pero yo no hice, y no tengo, ningún tipo de grabaciones", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

En la entrevista con la cadena Fox, Trump sigue hablando de la posibilidad de que haya grabaciones de sus encuentros con Comey, aunque él no las tenga.

Al comentar que ha leído en los últimos meses sobre "vigilancia en todos los lugares", Trump anotó: "Así que nunca sabes qué hay ahí fuera, pero yo no grabé, y no tengo ninguna cinta y no grabé".

Fue Trump quien insinuó hace semanas la posible existencia de grabaciones de sus conversaciones con Comey, quien dirigía el FBI hasta que el mandatario decidió despedirlo de manera fulminante a comienzos de mayo.

El 12 de mayo, tres días después del despido de Comey, Trump lanzó en Twitter un comentario interpretado enseguida como una velada amenaza: "Más le vale que no haya 'cintas' de nuestras conversaciones antes de que él empiece a filtrar a la prensa".

Durante su comparecencia a comienzos de junio ante el comité de Inteligencia del Senado, Comey se mostró deseoso de que Trump confirmara la existencia de grabaciones de sus encuentros privados.

Comey tomó nota de las conversaciones que mantuvo con Trump mientras era el jefe del FBI y, en ese testimonio ante el Senado, declaró que el presidente lo presionó para "despejar la nube" que le causaba la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de noviembre y los posibles contactos entre su campaña y el Kremlin.

Esa investigación está ahora en manos de un fiscal especial, el exdirector del FBI Robert Mueller, cuya amistad con Comey es considerada por Trump "muy frustrante", según expresó en la entrevista con Fox.

Trump aseguró, de nuevo, que él no se ha implicado en obstrucción de la justicia, una posibilidad que se ha planteado a raíz del testimonio de Comey ante el Senado y que, según informes de prensa, está investigando Mueller.