Unidos Podemos lleva la memoria antifranquista al homenaje del Congreso por las primeras elecciones

"La venganza es inadmisible. La justicia, necesaria. Nos parece de justicia este homenaje. Porque fuisteis, somos; porque somos, serán". El presidente de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Pablo Iglesias, ha parafraseado este miércoles al poeta comunista Marcos Ana, el preso político del franquismo que más años estuvo en prisión, durante un acto en memoria de las víctimas de la dictadura que el grupo confederal ha celebrado este miércoles en el Congreso. El evento, al que han acudido invitados diputados del PSOE, PNV, Compromís y PDeCAT, se ha convertido en un homenaje alternativo al institucional que el Congreso ha organizado y que ha presidido el jefe del Estado, Felipe de Borbón, y ha contado con nula presencia institucional más allá de los diputados convocantes y los invitados.

Las referencias a los dos actos han sido constantes en un emotivo homenaje en el que han tenido voz representantes de víctimas de los crímenes cometidos por el Estado antes y después de la muerte del dictador Francisco Franco y que 40 años después siguen sin ser reconocidos ni reparados. Incluso en los minutos previos a que arrancara el homenaje ha habido "un malentendido" entre los convocantes y el Congreso sobre la presencia de periodistas. En su intervención, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha asegurado: "Esta casa no quería hacer el homenaje".

También Pablo Iglesias ha hecho referencias a los problemas para la celebración del homenaje: "Aunque a algunos les duela y hayan puesto todo su empeño en impedir este acto, como representantes de la soberanía popular, os queremos dar las gracias por jugaros la piel, la vida y la libertad por una sociedad más justa".

Los diputados de IU han reivindicado la historia del PCE con una camiseta durante el homenaje a los 40 años de democracia. "El hilo rojo de la democracia", se podía leer bajo una foto de Dolores Ibárruri y Rafael Alberti". Imagen cedida por IU

El secretario general de Podemos ha reconocido que "a partir de 1977 se lograron avances que hicieron España mejor" para añadir: "Pero se invisibilizó a las mujeres y hombres que más hicieron por eso y se premió a los torturadores". "Los represores han gozado de la más vergonzosa impunidad, cuando no de reconocimiento", ha insistido.

Alberto Garzón: "La Transición no fue modélica"

Iglesias ha dado "las gracias por jugaros la piel por la democracia" a los presentes y no presentes homenajeados. Y ha tenido una especial mención para uno de sus compañeros de bancada, Alberto Garzón, en un momento en el que sus dos organizaciones pasan momentos delicados: "Quiero dar las gracias especialmente a Alberto Garzón, coordinador de IU y miembro de la dirección del PCE por representar hoy aquí a la tradición de la fuerza política que más luchó contra la dictadura y por la democracia".

La referencia doble a Marcos Ana durante su discurso remarca uno de los momentos que más ha unido a ambos líderes: el libro que el poeta firmó y dejó como regalo a los dos para que se les entregara tras su muerte.

El coordinador federal de IU y dirigente del PCE también ha tomado la palabra. Garzón ha señalado que "la democracia no es un instrumento neutral, es una conquista que se produce después de mucho esfuerzo. Es el resultado histórico de un pueblo que se movilizó contra la dictadura y con un coste altísimo".

El portavoz adjunto de Unidos Podemos ha criticado, como otros de los intervinientes en el acto, la versión pacífica que se hace de la Transición: "No fue modélica ni mucho menos. Implicó centenares de muertos asesinados por grupos paramilitares o de extrema derecha y por el Estado". El portavoz de En Comú e historiador, Xavier Domènech, ha aportado un dato: "188 personas murieron por violencia institucional. En la Revolución de los Claveles, cuatro. A veces las revoluciones son más pacíficas que las transiciones".

Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón en el acto de conmemoración de las elecciones de 1977. MARTA JARA

Garzón se ha preguntado "cómo es posible que quienes se enriquecieron sobre la sangre de la clase trabajadora sigan enriqueciéndose". "Las élites de la mal llamada democracia son las mismas familias o personas que tenían el poder en la dictadura. Para transitar a una democracia real es necesario cuestionar la estructura de poder. Pero eso es cuestionar la Transición española. No podemos compartir el acto oficial en el que se ignora la parte más importante de la verdad, la de quienes trajeron de verdad la democracia", ha zanjado.

Iglesias denuncia la "equidistancia" del discurso del rey

Ya en el Hemiciclo, los diputados de Unidos Podemos-En Comú-En Marea no han aplaudido la entrada del jefe del Estado, Felipe de Borbón, en el Hemiciclo, aunque sí lo han recibido en pié. Tampoco han aplaudido los representantes del PNV, del PDeCAT ni de Compromís. Los diputados de ERC y Bildu se han ausentado.

Los representantes del grupo confederal han portado durante todo el acto oficial claveles rojos en recuerdo de la Memoria Histórica y en contraste a las medallas que el rey ha entregado a los diputados y senadores de las Cortes Constituyentes que siguen vivos.

Iglesias ha explicado que era "en respuesta a la ausencia de las víctimas de la dictadura". El líder de Unidos Podemos ha criticado el discurso del monarca y especialmente la "equidistancia" que, en su opinión, ha mostrado entre el franquismo y la democracia. "El jefe del Estado lo debe entender. Ha habido gente torturada, asesinada o encarcelada por la democracia. Hablar de convivencia sin una mención a esas víctimas es completamente inadecuado", ha considerado Iglesias.

El secretario general de Podemos ha señalado que "el discurso preparado por la Casa Real y que ha leído el jefe del Estado" en el Pleno "no ha estado a la altura del momento". "No es aceptable que se establezca la equidistancia entre demócratas y los que no lo eran. Entre los que luchaban por la democracia y los que defendían la dictadura. Entre los que defendían una España moderna y avanzada y quienes defendían el oscurantismo y el terror. Esa equidistancia en el discurso nos parece insuficiente", ha añadido. Iglesias ha zanjado: "Ha habido momentos en el que sectores importantes de la bancada del PSOE ni siquiera aplaudían un discurso que no era de todos".

En opinión de Iglesias, el discurso de Felipe de Borbón ha contrastado con el de la presidenta del Congreso, Ana Pastor: "No estoy de acuerdo con todo pero ha demostrado más altura que el que ha preparado la Casa del Rey".

Los nombres propios citados por Pablo Iglesias en el homenaje a los antifranquistas Durante su discurso, Pablo Iglesias ha mencionado con nombres y apellidos a algunas de las personas, presentes en el acto o no, que lucharon contra el franquismo: Aunque a algunos les duela y hayan puesto todo su empeño en impedir este acto, como representantes de la soberanía popular os queremos dar las gracias por jugaros la piel, la vida y la libertad por una sociedad más justa. Gracias Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda por organizar asambleas y huelgas. Os asesinaron en Vitoria en un operativo policial responsabilidad de Fraga y Martín Villa. Sin asambleas ni huelgas no hay democracia. Gracias Eva Barroso y José Luis Martínez Gracias por no haber dejado ni un segundo de pelear por su memoria. Gracias Eva Bernalte, Teresa Bielsa, Luis Carballedo, Víctor Díaz Cardiel, José Antonio Errejón, Lidia Falcón, Chato Galante, Julia Hidalgo, Pablo Mayoral, Rosa Montero, Willy Meyer, Julián Rebollo, Julio Recuero, Ofelia Vila. Ni la tortura ni la cárcel os robó un gramo de dignidad. Hoy no solo sois ejemplos para nosotros. Sois ejemplo para todos los que trabajan por una sociedad mejor. Gracias Ana Messuti. La lucha por la democracia siempre necesitará abogadas como tú. Algunos de nosotros decidimos estudiar Derecho por gente como tú. Gracias Merçona Puig Antich. Asesinaron a Salvador. Gracias a ti y a tus hermanas por defender la justicia. Gracias Federico Armentos. El sábado cientos de miles de personas celebraremos el orgullo gay. Hace 40 años fuisteis solo 4.000 en Barcelona y os apalearon . Gracias Consuelo González por representar con orgullo a una de esas familias españolas que sufrió el terror por luchar por una sociedad mejor. Gracias Soledad Luque por no dejar de buscar a los niños y niñas robadas.

La medalla de Martín Villa

Entre los condecorados este miércoles por el jefe del Estado estaba el exministro franquista Rodolfo Martín Villa, uno de los principales responsables políticos de la matanza de Vitoria en 1976, cuando fuerzas policiales reprimieron una asamblea de trabajadores dentro de una iglesia en la capital vasca.

Cinco obreros murieron por fuego de ametralladora. En el acto previo organizado por Unidos Podemos han participado descendientes de las víctimas, que han relatado cómo se han encontrado este mismo miércoles con Martín Villa. El exministro está llamado por la justicia argentina, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante el franquismo. Según el relato, Martín Villa les ha dicho "que la Justicia española no le permite ir" a Argentina, "que él quiere declarar pero que los estamentos superiores del Estado no se lo permiten".

Antes ha tomado la palabra la veterana luchadora antifranquista Julia Hidalgo. "Esta no es la democracia por la que peleamos", se ha lamentado. "Es una democracia recortada, incompleta. Una pseudodemocracia", ha insistido. Hidalgo ha lanzado un duro mensaje a quienes la arropaban este miércoles: "La impunidad franquista, queridos compañeros y compañeras diputados, hoy se pasea por la soberanía popular de este país y va a estar en el Salón de Pleno mientras tenemos a miles de mujeres y hombres enterrados. Lo llaman democracia y no lo es".

Esta condecoración ha provocado la reacción de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, que el martes pidió a la Mesa del Congreso que no se condecorara a Martín Villa y que se permita su detención y posterior extradición a Argentina, donde es reclamado por la justicia.