Villegas asegura que acuerdo con el PP "no pasa por su mejor momento" y que Cs apoyará PGE si Barreiro deja el Senado

Ciudadanos está dispuesto a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque el acuerdo de Gobierno con el PP "no pase por su mejor momento".

Así lo ha asegurado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien ha sostenido que la dimisión de la senadora del PP Pilar Barreiro, imputada por corrupción política, "es una de las condiciones necesarias que debe cumplir Mariano Rajoy para que haya Presupuestos". También, la equiparación salarial de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Villegas ha recordado así el preacuerdo con el Gobierno que incluía una bajada del IRPF, sumar una semana al permiso de paternidad, el impulso a la enseñanza de cero a tres años para mejorar la conciliación familiar y otras medidas que suman 8.300 millones de euros.

"Aparte, debe cumplir con el acuerdo de investidura y apartar a los imputados por corrupción y llevar a cabo la equiparación salarial de policías y guardias civiles. Con esas tres condiciones, apoyaremos los presupuestos".

"Se lo ponemos fácil, el PP solo tienen que cumplir con su palabra, no debería ser tan difícil", ha apostillado el secretario general de Ciudadanos, que se ha mostrado convencido de que, a pesar de que Barreiro no quiera dimitir, "Mariano Rajoy no forzará unas elecciones generales por incumplir lo pactado con Ciudadanos, "lo normal es que se cumpla y que los imputados por corrupción sigan apartados de sus cargos públicos".

En la sede de Ciudadanos en Murcia, ha asegurado, así, que "no estamos en el mejor momento del acuerdo, porque el PP se resiste a cumplir con lo que firmó, pero si Rajoy demuestra que tiene palabra, cosa que hasta ahora no ha hecho, seguro que la relación se normalizará".

"AMBICIÓN" PARA GOBERNAR AUNQUE ABIERTOS A GOBIERNOS DE COALICIÓN

Villegas, que ha visitado Murcia para presidir la constitución del Comité Autonómico, ha subrayado la "ambición" de la formación naranja en "transformar, modernizar y dar un nuevo impulso a España y a la Región de Murcia, pero, esta vez, gobernando", para lo que ya se están preparando de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

En este sentido, ha asegurado que Ciudadanos tiene la puerta abierta a entrar en gobiernos de coalición, "lo que no quiere decir que se vaya aplicar. Es una solución que antes no estaba encima de la mesa y ahora sí", pero "en 2019 salimos a ganar las elecciones", ha acentuado.

Actualmente Ciudadanos cuenta con 5.000 inscritos en Murcia, entre afiliados y simpatizantes, con un crecimiento del 22 por ciento en los últimos cinco meses, "lo que nos lleva a tener que adaptarnos tanto por el crecimiento orgánico como por los objetivos y metas que nos marcamos", de hecho, "los objetivos son gobernar, ganar las elecciones en España y en comunidades autónomas como Murcia, donde siempre tenemos un apoyo superior a la media".

Así ha manifestado la seguridad de que en las próximas elecciones municipales y autonómicas, "Cs será una opción de gobierno para los murcianos y el partido se está preparando para ello"; tanto a nivel de estructura, formación y de captación de talento, ha insistido.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS TALENTOS

Tras lo que ha afirmado que Ciudadanos es un partido abierto a la sociedad civil para incorporar ese talento, "hay ciudadanos que nunca han participado en política y se nos acercan, y seguramente también se nos acerquen ciudadanos que han estado en otros partidos como el PP y el PSOE".

"No podemos ser como los viejos partidos, tenemos que ser un partido abierto a la sociedad y dispuestos a recibir este talento y orgulloso de ser ese polo de atracción tanto para gente independiente que nunca ha participado en política como para la que sí lo ha hecho. Tenemos nuestros filtros, pero tenemos un proyecto a la sociedad, abierto a las incorporaciones", ha apuntado.

Desde que entrarán en las instituciones en 2015, ha hecho hincapié en una rueda de prensa ofrecida en la sede de Ciudadanos en Murcia, "hemos sido capaces de dar estabilidad, ser exigentes en las reformas y en la necesidad de la regeneración democrática", ejes de nuestra actuación, "que seguirán siendo las banderas de Ciudadanos".

Villegas ha subrayado, así, que la irrupción de Cs "trajo una nueva voz en las instituciones, tanto a nivel autonómico como municipal".

COMITÉ AUTONÓMICO

El comité autonómico de Ciudadanos está constituido por 18 miembros. Forman parte del mismo el portavoz regional, Miguel Sánchez, y los distintos secretarios ejecutivos: Valle Miguélez (Organización), Francisco Álvarez (Acción Institucional), José Luis Ros (Comunicación), Lola Jiménez (Relaciones Institucionales) y Miguel López Bachero (Programas).

Hay cinco puestos para representantes electos institucionales, que conforman Miguel Garaulet (diputado nacional), Juan José Molina (diputado regional) y Mario Gómez, Manuel Padín y Antonio Puche como portavoces de los grupos municipales de Murcia, Cartagena y Yecla respectivamente.

Finalmente, completan el comité autonómico los siete coordinadores de los comités territoriales que conforman la estructura regional de Ciudadanos.