La Xunta sube las indemnizaciones a los muertos en incendios por ser víctimas de terrorismo

El Gobierno gallego ha aprobado hoy el decreto marco de ayudas para las personas afectadas por la ola de incendios forestales del pasado fin de semana, en el que establece un aumento de las indemnizaciones a las familias de las cuatro personas muertas por ser víctimas del "terrorismo incendiario".

"Son la cara más amarga del terrorismo incendiario" y "víctimas de una intencionalidad delictiva", ha asegurado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha enviado de nuevo su solidaridad y condolencias a las familias de las dos mujeres fallecidas en Nigrán (Pontevedra), y de los hombres muertos en Vigo y Carballeda de Avia (Ourense).

"Es lo que consiguen los terroristas que pusieron en riesgo centenares y miles de vidas de gallegos en la madrugada del lunes", ha asegurado.

El decreto marco, cuyas órdenes se desarrollarán y se publicarán en los próximos días, incluye también ayudas para las personas que hayan perdido sus viviendas o hayan resultado afectadas, para reparar los daños en infraestructuras y para recuperar el patrimonio natural.

Núñez Feijóo ha incidido en que las familias de las víctimas mortales no pueden ser tratadas igual que si hubiesen sufrido daños por alguna otra emergencia, como una riada, por ejemplo, ya que en este caso hay "intencionalidad delictiva de quien plantó al lado de sus casas".

En cuanto a la ayudas para las viviendas, ha dicho que son 32, entre afectadas y destruidas, por lo que ha hecho hincapié en que habrá que "hilar fino" para distinguir.

Para la viviendas con seguro habrá una línea especial de asesoramiento y para aquellas que carezcan de esta protección la Xunta aprobará ayudas directas.

En cualquier caso habrá "ayudas para alojamiento desde ya hasta reparación de viviendas" en la orden que se publicará en los próximos días.

En cuanto a las infraestructuras públicas, ha anunciado una reunión de responsables de todas las administraciones en Galicia para concretar el alcance de los daños.

Y sobre el patrimonio forestal, ha explicado que ha remitido al Ministerio de Agricultura un informe sobre las necesidades de reforestación.

En este punto ha dado "prioridad" a los parques naturales afectados, "y ya atacados antes de la ola del fin de semana", especialmente el Xurés (Ourense) y Os Ancares y O Courel (Lugo).

Ha asegurado que hay una franja de unos 20 kilómetros a partir de la frontera con Portugal "muy afectada" sobre la que es preciso actuar "para frenar la expansión del nematodo del pino".

Además, ha incidido, la Xunta hace un seguimiento de las cenizas para evitar que lleguen a los ríos y a través de estos al mar.

"En este momento, según los datos, no advertimos esa preocupación pero estamos trabajando para que en caso de que suceda estemos preparados", ha dicho.

Respecto al fin de semana en el que han ardido, según las primeras estimaciones, 35.500 hectáreas, casi el triple de la superficie total quemada hasta ese momento en lo que va de año, ha explicado que en apenas 48 horas de un día de mediados de octubre se produjeron 264 incendios, de los que dos de cada tres se quedaron en conatos, por lo que ha felicitado de nuevo a los equipos de extinción.

A medida que iba avanzando la tarde del domingo ha señalado que las prioridades que se les dieron a las brigadas fue que bajasen de los montes "para salvar vidas", que protegiesen casas, granjas, naves e infraestructuras y por último apagar los fuegos.

Ha reconocido de nuevo que hubo "doce horas sin control", las de la madrugada del lunes, en las que toda Galicia, todas las administraciones, cada una en su responsabilidad, perdieron el control de la situación.

Núñez Feijóo ha puesto de relieve las tragedias que han ocurrido en Portugal este año, con algo más de un centenar de fallecidos por incendios forestales, lo que sirve "para ser plenamente conscientes del enorme potencial destructivo de los incendios".

"El ataque que sufrió Galicia es de dimensiones muy importantes", ha insistido el presidente gallego, que sin embargo ha rechazado hablar de tramas o de organización, ya que eso es algo que tendrán que investigar y demostrar los cuerpos policiales y la justicia.

En cualquier caso ha afirmado que su opinión y la de la Xunta es que "no hay duda de que hubo acciones simultáneas y que pusieron en riesgo la vida de las personas".

Ha pedido una reflexión en la sociedad porque a su entender hay una percepción "globalizada" de que provocar un incendio sale "muy barato"

"Todos los incendios forestales llevan un riesgo potencial para todas las personas. Es el momento de reabrir una reflexión profunda para que los incendiarios vayan a juicio y sean asimilados a un delito de terrorismo por atentar contra la vidas de las personas. Que les expliquen a los familiares de los muertos que esto no es así", ha afirmado.

Respecto a sus declaraciones en 2007, tras un incendio con víctimas mortales, cuando era jefe de la oposición y le espetó al entonces presidente Emilio Pérez Touriño (PSdeG) que con el PP no había muertos en los incendios ha declarado que lo que hizo en la oposición lo conoce "toda la sociedad gallega, con errores y con aciertos"; así como también conoce lo que lleva haciendo en el Gobierno desde 2009.

Por este motivo ha reiterado que comparecerá en el Parlamento próximamente y ahí se pronunciará "con total claridad" y responderá a lo que le planteen los grupos de la oposición.

Ha asegurado que se atacaron "prácticamente" todos los parques naturales, donde no se ha cambiado la política forestal, ha destacado que la provincia que más arde es Ourense, donde no hay eucaliptos, y ha lamentado que haya árboles que no pueden estar pegados a casas y carreteras por ley y sin embargo los hay.

En cuanto a los fuegos que se propagaron desde Portugal, ha incidido en que "no es incompatible" mostrar la solidaridad con ese pueblo por los más de cien fallecidos este año "con decir que entraron varios incendios" desde ese país "que hicieron aun más difícil la labor extinción" en Galicia.